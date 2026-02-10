One Piece przypływa do portu z 2 sezonem. Nowy zwiastun oczekiwanej kontynuacji aktorskiej wersji kultowego anime

Netflix przypomina o powrocie załogi Słomkowego Kapelusza. Do sieci trafił nowy zwiastun drugiego sezonu serialu One Piece, który zapowiada kolejną wielką przygodę Monkey D. Luffy’ego i jego towarzyszy. Premiera nowych odcinków zbliża się wielkimi krokami, a platforma podgrzewa atmosferę, prezentując świeże ujęcia oraz specjalną wiadomość od twórcy mangi, Eiichiro Ody.

One Piece – nowy zwiastun drugiego sezonu

Nowy materiał wideo koncentruje się na kolejnym etapie podróży bohaterów. Załoga wyruszy w stronę legendarnego Grand Line, uznawanego za najniebezpieczniejszy akwen świata. Zwiastun sugeruje większą skalę wydarzeń, więcej starć oraz zupełnie nowe wyzwania, które wystawią piratów na poważną próbę. Twórcy zapowiadają, że historia wejdzie na wyższy poziom, a dotychczasowe zasady znane z pierwszego sezonu przestaną obowiązywać.