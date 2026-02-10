One Piece przypływa do portu z 2 sezonem. Nowy zwiastun oczekiwanej kontynuacji aktorskiej wersji kultowego anime

Do sieci trafił nowy zwiastun kolejnych odcinków One Piece.
Netflix przypomina o powrocie załogi Słomkowego Kapelusza. Do sieci trafił nowy zwiastun drugiego sezonu serialu One Piece, który zapowiada kolejną wielką przygodę Monkey D. Luffy’ego i jego towarzyszy. Premiera nowych odcinków zbliża się wielkimi krokami, a platforma podgrzewa atmosferę, prezentując świeże ujęcia oraz specjalną wiadomość od twórcy mangi, Eiichiro Ody.
One Piece – nowy zwiastun drugiego sezonu
Nowy materiał wideo koncentruje się na kolejnym etapie podróży bohaterów. Załoga wyruszy w stronę legendarnego Grand Line, uznawanego za najniebezpieczniejszy akwen świata. Zwiastun sugeruje większą skalę wydarzeń, więcej starć oraz zupełnie nowe wyzwania, które wystawią piratów na poważną próbę. Twórcy zapowiadają, że historia wejdzie na wyższy poziom, a dotychczasowe zasady znane z pierwszego sezonu przestaną obowiązywać.
Wraz z publikacją zwiastuna udostępniono także list od Eiichiro Ody. Autor podkreślił, że pierwszy sezon był odpowiedzią na pytania fanów dotyczące możliwości przeniesienia One Piece do aktorskiej formy. Jak zaznaczył, sukces produkcji otworzył drogę do jeszcze ambitniejszej kontynuacji. Drugi sezon ma zabrać widzów w znacznie bardziej nieprzewidywalną podróż, pełną nowych zagrożeń i przełomowych wydarzeń.
Drugi sezon skupi się na wyprawie w stronę legendarnego Grand Line. Jest to niebezpieczny akwen pełen osobliwych wysp i nieprzewidywalnych przeciwników. Luffy grany przez Iñakiego Godoya będzie kontynuował poszukiwania tytułowego skarbu One Piece, a stawka znacząco wzrośnie wraz z pojawieniem się nowych przeciwników.
Epicki serial Netflixa One Piece o przygodach pirackiej załogi na morzach i oceanach powraca z drugim sezonem, w którym pojawią się jeszcze groźniejsi przeciwnicy i jeszcze ryzykowniejsze wyzwania. Luffy i Słomkowe Kapelusze wyruszają w rejs po Grand Line – legendarnym odcinku oceanu, gdzie na każdym kroku czekają na nich niebezpieczeństwa i niesamowite przygody. Podczas podróży przez tę nieprzewidywalną krainę w poszukiwaniu największego skarbu świata napotkają dziwaczne wyspy i wielu nowych, groźnych wrogów – czytamy w oficjalnym opisie drugiego sezonu.
Przypomnijmy, że drugi sezon One Piece zadebiutuje już za miesiąc, czyli 10 marca bieżącego roku na Netflixie.
