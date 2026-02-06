Nvidia podjęła decyzję. Sztuczna inteligencja zamiast kart graficznych

To nie jest dobry czas na zakup komputera lub jego modernizację.

Według najnowszych doniesień Nvidia może wstrzymać premierę nowych kart graficznych w 2026 roku. Zamiast tego producent ma skoncentrować swoje zasoby na rozwoju układów dla sztucznej inteligencji oraz infrastruktury centrów danych. Decyzja ma być związana przede wszystkim z ograniczoną dostępnością pamięci oraz rosnącymi kosztami jej produkcji.

Nvidia nie wyda nowych kart graficznych w 2026 roku

Z raportu wynika, że Nvidia nie planuje w tym roku wprowadzić odświeżonej linii kart GeForce RTX 50 Super, o której od dawna krążyły plotki. Jednocześnie firma ma ograniczyć produkcję obecnej serii RTX 50. Powodem jest globalny niedobór pamięci, który doprowadził do gwałtownego wzrostu cen i utrudnił utrzymanie dotychczasowego tempa produkcji GPU.