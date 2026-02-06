Nvidia podjęła decyzję. Sztuczna inteligencja zamiast kart graficznych

To nie jest dobry czas na zakup komputera lub jego modernizację.
Według najnowszych doniesień Nvidia może wstrzymać premierę nowych kart graficznych w 2026 roku. Zamiast tego producent ma skoncentrować swoje zasoby na rozwoju układów dla sztucznej inteligencji oraz infrastruktury centrów danych. Decyzja ma być związana przede wszystkim z ograniczoną dostępnością pamięci oraz rosnącymi kosztami jej produkcji.
Nvidia nie wyda nowych kart graficznych w 2026 roku
Z raportu wynika, że Nvidia nie planuje w tym roku wprowadzić odświeżonej linii kart GeForce RTX 50 Super, o której od dawna krążyły plotki. Jednocześnie firma ma ograniczyć produkcję obecnej serii RTX 50. Powodem jest globalny niedobór pamięci, który doprowadził do gwałtownego wzrostu cen i utrudnił utrzymanie dotychczasowego tempa produkcji GPU.
W oświadczeniu przekazanym serwisowi Insider Gaming Nvidia stwierdziła, że popyt na karty RTX jest wysoki, ale przez ograniczoną dostępność pamięci, skupią się na dostarczaniu dotychczasowych modeli GeForce do sklepów. Tym samym firma nadal będzie produkować karty graficzne, ale w mniejszym zakresie niż do tej pory.
Popyt na karty graficzne GeForce RTX jest wysoki, a dostępność pamięci jest ograniczona. Nadal dostarczamy wszystkie modele z rodziny GeForce i ściśle współpracujemy z naszymi dostawcami, aby zmaksymalizować dostępność pamięci.
Źródła branżowe wskazują, że priorytetem Nvidii stały się obecnie akceleratory AI oraz rozwiązania dla centrów danych, czyli segmenty przynoszące firmie rekordowe zyski. W ostatnim raporcie finansowym przedsiębiorstwo odnotowało wzrost przychodów o 62% rok do roku, osiągając poziom 57 miliardów dolarów. Kapitalizacja rynkowa spółki przekroczyła 4,2 biliona dolarów, co umocniło jej pozycję jednego z najcenniejszych przedsiębiorstw na świecie. Kolejne wyniki finansowe, obejmujące czwarty kwartał roku fiskalnego 2026, mają zostać opublikowane 25 lutego i mogą jeszcze poprawić te rezultaty.
W odpowiedzi na problemy z dostępnością sprzętu Nvidia rozważa ponowne wprowadzenie starszych modeli kart graficznych. Na rynek mogłyby wrócić nawet układy z serii RTX 30, które miałyby częściowo zaspokoić popyt. Takie rozwiązanie oznaczałoby jednak brak wsparcia dla najnowszych technologii i funkcji, na które liczą gracze oraz entuzjaści nowoczesnego sprzętu.