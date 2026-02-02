Zaloguj się lub Zarejestruj

Google wprowadza narzędzie, które może zagrozić twórcom gier

Jakub Piwoński
2026/02/02 17:30
A nazywa się Project Genie 3.

Ten temat wpisuje się w rosnącą dyskusję o zagrożeniach, jakie sztuczna inteligencja może nieść dla przemysłu filmowego i gier wideo. Na horyzoncie pojawia się perspektywa tworzenia własnych filmów generowanych przez AI, a teraz Google daje użytkownikom możliwość tworzenia własnych gier wirtualnych w zaledwie 60 sekund. Czy to początek trzęsienia ziemi dla całej branży rozrywki?

Project Genie 3 zagrożeniem dla twórców gier?

Akcje firm gamingowych gwałtownie spadły po premierze Project Genie 3, narzędzia pozwalającego generować wirtualne światy z opisów tekstowych. Firmy takie jak Take-Two, CD Projekt, Unity czy Roblox straciły od 8 do 20 procent wartości rynkowej, gdy inwestorzy obawiali się, że AI może zastąpić tradycyjny proces tworzenia gier.

Project Genie 3 generuje fotorealistyczne, interaktywne światy 3D, zarówno realistyczne, jak i fantastyczne, które można eksplorować w czasie rzeczywistym. Prezentowane efekty robią wrażenie wizualne i reagują na zewnętrzne sterowanie, jednak technologia ma poważne ograniczenia – interaktywność jest ograniczona, a każda kreacja trwa tylko minutę. Eksperci podkreślają, że choć AI w przyszłości może stanowić wyzwanie dla silników Unity czy Unreal, obecnie nie zagraża tradycyjnemu procesowi tworzenia gier.

GramTV przedstawia:

Branża już intensywnie eksperymentuje z AI – w 2024 roku 62 procent studiów wykorzystywało narzędzia AI w produkcji, głównie w animacji, a badania Tokyo Games Show wykazały, że ponad połowa japońskich firm gier korzysta już z takich technologii. Premiera Project Genie 3 wywołała więc głównie spekulacje rynkowe. Najwyraźniej rynek jeszcze nie nadąża za możliwościami i ograniczeniami nowych technologii, ale sygnał ostrzegawczy dla całego przemysłu jest wyraźny.

Źródło:https://www.eurogamer.net/game-companies-see-share-prices-plummet-following-the-launch-of-googles-very-limited-virtual-world-generator-project-genie

Jakub Piwoński

Komentarze
1
Ray
Gramowicz
Dzisiaj 17:41

Zobaczymy, kto jak kto ale Google trafia w punkt tylko połową swoich projektów.




