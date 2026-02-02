Google wprowadza narzędzie, które może zagrozić twórcom gier

Ten temat wpisuje się w rosnącą dyskusję o zagrożeniach, jakie sztuczna inteligencja może nieść dla przemysłu filmowego i gier wideo. Na horyzoncie pojawia się perspektywa tworzenia własnych filmów generowanych przez AI, a teraz Google daje użytkownikom możliwość tworzenia własnych gier wirtualnych w zaledwie 60 sekund. Czy to początek trzęsienia ziemi dla całej branży rozrywki?

Project Genie 3 zagrożeniem dla twórców gier?

Akcje firm gamingowych gwałtownie spadły po premierze Project Genie 3, narzędzia pozwalającego generować wirtualne światy z opisów tekstowych. Firmy takie jak Take-Two, CD Projekt, Unity czy Roblox straciły od 8 do 20 procent wartości rynkowej, gdy inwestorzy obawiali się, że AI może zastąpić tradycyjny proces tworzenia gier.