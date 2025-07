Superman z pierwszymi recenzjami. Hit, czy jednak kit?

Jeszcze pod koniec ubiegłego tygodnia do sieci wyciekł tytuł jednej z pierwszych recenzji Supermana, która wprost twierdziła, że nowy film Jamesa Gunna to „gwóźdź do trumny kina superbohaterskiego”. Fani zaczęli się więc zastanawiać, czy Superman to rzeczywiście tak zły film i należy obawiać się wielkiej kinowej klapy. Nadzieje na udaną produkcję rozbudziły pierwsze reakcje na film DC Studios, a niedługo później do sieci trafiły recenzje, które potwierdzają, że mamy do czynienia z jednym z najlepszych filmów o superbohaterach ostatnich lat.

Superman – pierwsze recenzje

W serwisie Rotten Tomatoes Superman może pochwalić się 87% pozytywnych recenzji i jedynie klasyczny Superman II z 1980 roku uzyskał lepszy wynik (88% pozytywnych opinii). Z kolei na Metacritic produkcja ma średnią ocenę 71/100 z 42 recenzji. Poniżej przeczytacie wybrane opinie.