Superman to „gwóźdź do trumny kina superbohaterskiego”. Pierwsza recenzja filmu wyciekła do sieci

Do sieci trafia pierwsza recenzja Supermana, która ma bezlitosny tytuł dla nowej produkcji Jamesa Gunna.

Tytuł recenzji brzmi: „okropny reboot, który jest ostatecznym gwoździem do trumny kina superbohaterskiego”. Jednoznacznie sugeruje to, że Superman na tyle rozczarował recenzenta, że ten nie ma już żadnej nadziei na powrót filmów superbohaterskich do formy. Jeżeli film Jamesa Guna rzeczywiście prezentuje tak niską jakość, przetrwanie nowego uniwersum DC zacznie stać pod znakiem zapytania.

Do premiery Supermana pozostał tydzień, a Warner Bros. i DC Studios mogą obawiać się o weekend otwarcia dla swojego filmu. Wszystko przez spadającą sprzedaż biletów na film, która w ostatnich tygodniach miała znacząco przyhamować. Ostatnio w Londynie odbył się pierwszy oficjalny pokaz filmu, na którym zaproszono wybranych dziennikarzy i recenzentów. Portal The Daily Beast pośpieszył się z publikacją swojej recenzji, łamiąc embargo, które obowiązuje jeszcze przez pięć dni. Tekst szybko został usunięty, ale ślad po nim pozostał. Dzięki temu możemy poznać tytuł recenzji, który jest bezlitosny dla Supermana.

Złamiesz embargo, to jedno. Ale złamiesz embargo z takim nagłówkiem? To już tryb całkowitej paniki — powiedział Jordan Ruimy z serwisu World of Reel.

Według źródeł zbliżonych do studia, dział PR Warner Bros. ma obecnie "bardzo zły dzień". Film był prezentowany wybranym mediom w Londynie, Los Angeles i Nowym Jorku, a studio robiło wszystko, by utrzymać opinie o produkcji w tajemnicy aż do ustalonej daty.