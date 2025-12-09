Russell Crowe w końcu przerywa milczenie i komentuje Gladiatora 2, w którym nie wystąpił

Aktor nie mógł wystąpić w kontynuacji, z powodów, które każdy fan pierwszego Gladiatora doskonale zna. W filmie znalazło się jednak odniesienie do jego postaci.

Film, który pojawił się w zeszłym roku w kinach, był wielkim wydarzeniem. Zebrał zarówno przyzwoite oceny, jak i wyniki z biletowych kas. Aktorowi, któremu nie dane było wystąpić w produkcji, widowisko się jednak nie spodobało. Russell Crowe, który promuje ostatnio dramat Norymberga, ostro skrytykował Gladiatora 2, podważając sens kontynuacji i decyzje twórcze Ridleya Scotta. Russell Crowe o Gladiatorze 2 Aktor, który za rolę Maximusa zdobył Oscara, wspomina, że pierwszy film był sukcesem dzięki silnemu, moralnemu fundamentowi, a nie widowiskowości. Jego zdaniem sequel całkowicie to zgubił. W rozmowie z Triple J (via The Playlist) Crowe stwierdził, że twórcy drugiej części „nie rozumieli, co czyniło pierwszą wyjątkową”.

Okazuje się, że najbardziej oburzył aktora go wątek sugerujący, że Lucius — grany przez Paula Mescala — jest nieślubnym synem Maximusa. Jak podkreśla, wprowadzanie takiego zwrotu podważa moralną integralność bohatera i zaprzecza relacjom przedstawionym w oryginale.

Crowe przypomniał też, że już podczas zdjęć do Gladiatora musiał walczyć o zachowanie zasad, którymi kierował się Maximus. Według aktora wielokrotnie forsowano sceny, które miały podważać jego lojalność wobec zmarłej żony. „To odbierałoby mu całą moc. To szaleństwo” – powiedział. Choć Gladiator 2 został przyjęty w sposób mieszany, film poradził sobie finansowo, zarabiając 462 mln dolarów na świecie. Otrzymał nawet nominację do Oscara dla Denzela Washingtona. Crowe nie był zaangażowany w produkcję, długi czas milczał, ale teraz wyraźnie nie kryje rozczarowania kierunkiem, w jakim poszła marka. Co ciekawe, Scott już jakiś czas temu zapowiadał, że ma już pomysł na Gladiatora 3. Przeczytaj recenzję Gladiatora 2

Jakub Piwoński Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.





