Supergiant robi przerwę. Twórcy łapią oddech po premierze Hadesa 2

Po długim okresie oczekiwania pełna wersja Hades 2 jest już dostępna. Deweloperzy ogłosili, że aktualnie skoncentrują się na poprawkach technicznych. Gracze, którzy uruchomili pełną wersję gry, zostali przywitani specjalną wiadomością od Supergiant Games, potwierdzającą plany na najbliższą przyszłość.

Hades 2 w pełnej wersji. Supergiant skupia się teraz na poprawkach

Zakończenie wczesnego dostępu oznacza, że twórcy ograniczą aktualizacje do Hades 2 do niezbędnego minimum. W pierwszej kolejności planują skupić się na wdrażaniu pilnych poprawek i łatek, aby upewnić się, że premiera wersji 1.0 jest wolna od problemów technicznych, o czym poinformowali w komunikacie na Steamie.