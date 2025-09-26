Supergiant robi przerwę. Twórcy łapią oddech po premierze Hadesa 2

„Prawdopodobnie poświęcimy teraz nieco czasu na przemyślenia i naładowanie baterii”.
Po długim okresie oczekiwania pełna wersja Hades 2 jest już dostępna. Deweloperzy ogłosili, że aktualnie skoncentrują się na poprawkach technicznych. Gracze, którzy uruchomili pełną wersję gry, zostali przywitani specjalną wiadomością od Supergiant Games, potwierdzającą plany na najbliższą przyszłość.
Hades 2 w pełnej wersji. Supergiant skupia się teraz na poprawkach
Zakończenie wczesnego dostępu oznacza, że twórcy ograniczą aktualizacje do Hades 2 do niezbędnego minimum. W pierwszej kolejności planują skupić się na wdrażaniu pilnych poprawek i łatek, aby upewnić się, że premiera wersji 1.0 jest wolna od problemów technicznych, o czym poinformowali w komunikacie na Steamie.
Po tym okresie Supergiant planuje wycofać się na pewien czas, aby przemyśleć i zaplanować swój kolejny projekt. Jak sami deweloperzy przyznają, potrzebują teraz czasu na refleksję i regenerację sił.
Daliśmy z siebie wszystko, tworząc wersję 1.0 Hades II! Podobnie jak miało to miejsce w przypadku wszystkich naszych obszernych aktualizacji, będziemy bacznie obserwować przebieg premiery gry i dołożymy wszelkich starań, by działała ona tak płynnie, jak to tylko możliwe. Jeśli wystąpią jakiekolwiek problemy, udostępnimy poprawki lub aktualizacje, by je jak najszybciej rozwiązać. Jest jeszcze jednak zbyt wcześnie, aby zastanawiać się nad kolejnym tytułem w dorobku naszego zespołu. Prawdopodobnie poświęcimy teraz nieco czasu na przemyślenia i naładowanie baterii.
Przypomnijmy, że pełna wersja Hades 2 ukazała się 25 września 2025 roku.
