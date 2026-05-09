Przesada? Disney zapłacił gwiazdom fortunę za powrót po 20 latach do kultowego hitu

Diabeł ubiera się u Prady 2 okazał się jednym z największych kinowych sukcesów ostatnich miesięcy. Film płynie na pozytywnych recenzjach i zarobił już ponad 300 milionów dolarów na świecie. Wygląda na to, że Disney nie żałował pieniędzy, by ponownie zebrać kultową obsadę po niemal 20 latach.

Diabeł ubiera się u Prady 2 – aktorki otrzymały astronomiczną gażę

Według informacji Variety każda z trzech głównych gwiazd filmu — Meryl Streep, Anne Hathaway i Emily Blunt — miała otrzymać po 12,5 miliona dolarów za sam udział w produkcji. Najciekawsze jest jednak to, że początkowo to Streep była negocjacyjnym priorytetem studia. Aktorka mogła podobno wywalczyć znacznie większą kwotę za powrót do roli Mirandy Priestly, ale źródła twierdzą, że zdecydowała się na wyrównanie gaż. Oznacza to, że Hathaway i Blunt otrzymały dokładnie takie same warunki finansowe jak największa gwiazda filmu.