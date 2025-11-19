Subnautica 2 opóźniona przez konflikt w studiu? W tle tajny projekt Project Labrador

Nowe informacje z procesu ujawniają nieznaną grę Unknown Worlds i plany filmowej adaptacji Subnautici.
Subnautica 2 miała zadebiutować we wczesnym dostępie jeszcze w tym roku, ale trwający konflikt między Kraftonem a odwołanymi współzałożycielami Unknown Worlds ujawnia zupełnie nowe kulisy sytuacji.
Subnautica 2 – co ujawniono podczas procesu?
Podczas przesłuchania 17 listopada były CEO Unknown Worlds Ted Gill potwierdził, że studio pracowało nie tylko nad Subnauticą 2 i filmową adaptacją marki, ale także nad zupełnie nową, nieujawnioną grą powstającą pod kryptonimem Project Labrador. Według Gilla projekt był rozwijany równolegle od kilku lat, lecz jego produkcja została wstrzymana przez Krafton.
W sądzie Gill przyznał również, że chciałby wrócić na stanowisko szefa studia, aby doprowadzić Subnauticę 2 do premiery, kontynuować prace nad filmem oraz ponownie ożywić Project Labrador. Podkreślił przy tym, że Subnautica 2 była „o krok od wydania” we wczesnym dostępie, zanim decyzje właściciela firmy zatrzymały proces.
Krafton odpiera zarzuty, tłumacząc opóźnienie troską o jakość Subnautici 2 i powtarzając, że wcześniejsze kierownictwo „nie wykazywało zainteresowania produkcją gry”. Według firmy wprowadzane zmiany były konieczne, by utrzymać projekt na właściwym kursie.
Subnautica 2 została przesunięta na 2026 rok, a proces między obiema stronami jest w toku. Nie wiadomo także, czy Project Labrador kiedykolwiek ujrzy światło dzienne, ani na jakim etapie znajduje się filmowa adaptacja serii.
