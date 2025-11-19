Subnautica 2 opóźniona przez konflikt w studiu? W tle tajny projekt Project Labrador

Subnautica 2 miała zadebiutować we wczesnym dostępie jeszcze w tym roku, ale trwający konflikt między Kraftonem a odwołanymi współzałożycielami Unknown Worlds ujawnia zupełnie nowe kulisy sytuacji.

Subnautica 2 – co ujawniono podczas procesu?

Podczas przesłuchania 17 listopada były CEO Unknown Worlds Ted Gill potwierdził, że studio pracowało nie tylko nad Subnauticą 2 i filmową adaptacją marki, ale także nad zupełnie nową, nieujawnioną grą powstającą pod kryptonimem Project Labrador. Według Gilla projekt był rozwijany równolegle od kilku lat, lecz jego produkcja została wstrzymana przez Krafton.