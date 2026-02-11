Sezon 2 w Battlefield 6 z ważnymi zmianami. EA pochyla się nad postępem i poruszaniem postacią

Zespoły odpowiedzialne za komunikację w DICE podzieliły się szczegółami dotyczącymi drugiego sezonu rozgrywek w Battlefield 6. Choć główną atrakcją mają być nowe mapy (w tym potwierdzone „Contaminated” oraz odświeżone „Golmud Railway”), twórcy mocno skupili się na komforcie rozgrywki i naprawie systemów, na które narzekali gracze.

Battlefield 6 – nowości w ramach 2 sezonu

Jedną z najważniejszych zmian jest gruntowne odświeżenie systemu poruszania się żołnierzy. Deweloperzy przyznają, że w dynamicznych sytuacjach ruch bywał nieprzewidywalny. Poprawki obejmują przede wszystkim sposób reakcji postaci – ten ma być bardziej czytelny dla graczy. Usprawniono animacje pokonywania przeszkód oraz wchodzenia po drabinach. Wyeliminowano także przeskoki animacji i niespójności, które zdarzały się podczas gwałtownej zmiany kierunku biegu.

