Sezon 2 w Battlefield 6 z ważnymi zmianami. EA pochyla się nad postępem i poruszaniem postacią

Mikołaj Berlik
2026/02/11 11:00
Start nowego etapu już niedługo.

Zespoły odpowiedzialne za komunikację w DICE podzieliły się szczegółami dotyczącymi drugiego sezonu rozgrywek w Battlefield 6. Choć główną atrakcją mają być nowe mapy (w tym potwierdzone „Contaminated” oraz odświeżone „Golmud Railway”), twórcy mocno skupili się na komforcie rozgrywki i naprawie systemów, na które narzekali gracze.

Battlefield 6 – nowości w ramach 2 sezonu

Jedną z najważniejszych zmian jest gruntowne odświeżenie systemu poruszania się żołnierzy. Deweloperzy przyznają, że w dynamicznych sytuacjach ruch bywał nieprzewidywalny. Poprawki obejmują przede wszystkim sposób reakcji postaci – ten ma być bardziej czytelny dla graczy. Usprawniono animacje pokonywania przeszkód oraz wchodzenia po drabinach. Wyeliminowano także przeskoki animacji i niespójności, które zdarzały się podczas gwałtownej zmiany kierunku biegu.

DICE wzięło sobie do serca krytykę dotyczącą powolnego postępu w przepustce bojowej. W drugim sezonie zdobywanie tokenów Battle Passa ma być odczuwalnie szybsze dzięki przeliczeniu na nowo punktów doświadczenia kariery. Zmiany te mają promować regularną grę i sprawić, że cotygodniowe wyzwania staną się dobrym dodatkiem do rozgrywki, a nie przymusem.

Sporo nowości czeka fanów darmowego trybu Battle Royale – REDSEC. Tutaj również przyspieszono zdobywanie XP dla broni i konta, ale najważniejsze zmiany dotyczą balansu. Zwiększono ogólną dostępność płyt pancerza na mapie oraz wprowadzono gwarantowany drop (minimum 2 płytki) po pokonaniu przeciwnika. Dodatkowo, aby ukrócić dominację jednej ekipy za pomocą kilku maszyn, wprowadzono czas odnowienia na karty dostępu do pojazdów zdobywane jako nagrody za misje. Ma to ograniczyć zbyt łatwy dostęp do czołgów na wczesnych etapach meczu.

Wspomnijmy jeszcze, że start sezonu 2 w Battlefield 6 zaplanowano na 17 lutego 2026 roku. Dla fanów uniwersum stworzonego przez EA pojawiła się w zeszłym roku jeszcze jedna atrakcja w postaci Battlefield REDSEC – darmowego battle royale.

Źródło:https://insider-gaming.com/battlefield-6-season-2-update-improves-progression-and-movement/

