Już niedługo poznamy szczegóły nowego Silent Hill. Oto data oficjalnej zapowiedzi

Po długim okresie milczenia ze strony Konami, fani horroru wreszcie doczekają się konkretów na temat Silent Hill: Townfall. Projekt rozwijany przez studio Screen Burn Interactive (znane wcześniej jako No Code) oraz Annapurna Interactive zostanie zaprezentowany szerzej już jutro, 12 lutego.
Silent Hill: Townfall – Transmisja Silent Hill Transmission
Warto zaznaczyć, że nowe informacje nie pojawią się na pokazie State of Play, lecz podczas dedykowanego wydarzenia Silent Hill Transmission. Start transmisji zaplanowano na godzinę 1:00 czasu polskiego (w nocy z 12 na 13 lutego). Choć wydawca zapowiada „najświeższe aktualizacje” dotyczące całej marki, to właśnie Townfall ma być główną atrakcją programu.
Wczytywanie ramki mediów.
Z przyjemnością ujawnimy najnowsze informacje z serii SILENT HILL w nowym odcinku SILENT HILL Transmission, który odbędzie się 12 lutego o godzinie 16:00 czasu pacyficznego.
Podzielimy się najnowszymi wiadomościami na temat SILENT HILL: Townfall. Link do transmisji pojawi się wkrótce, więc bądźcie czujni!
GramTV przedstawia:
Silent Hill: Townfall zapowiedziano jeszcze w październiku 2022 roku. Od tamtej pory projekt pozostawał w cieniu, a do sieci trafiały jedynie nieliczne plotki. Na razie wiemy, że gra powstaje na bazie Unreal Engine 5, podobnie jak remake Silent Hill 2 oraz Silent Hill f. Za produkcję odpowiada Screen Burn Interactive, twórcy świetnie ocenianych Stories Untold oraz Observation. Możemy więc spodziewać się narracyjnej przygody w dość nieszablonowym wydaniu. Konami sugerowało wcześniej, że Townfall może być początkiem większej antologii tworzonej przez niezależnych deweloperów.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!