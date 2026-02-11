Już niedługo poznamy szczegóły nowego Silent Hill. Oto data oficjalnej zapowiedzi

Po długim okresie milczenia ze strony Konami, fani horroru wreszcie doczekają się konkretów na temat Silent Hill: Townfall. Projekt rozwijany przez studio Screen Burn Interactive (znane wcześniej jako No Code) oraz Annapurna Interactive zostanie zaprezentowany szerzej już jutro, 12 lutego.

Silent Hill: Townfall – Transmisja Silent Hill Transmission

Warto zaznaczyć, że nowe informacje nie pojawią się na pokazie State of Play, lecz podczas dedykowanego wydarzenia Silent Hill Transmission. Start transmisji zaplanowano na godzinę 1:00 czasu polskiego (w nocy z 12 na 13 lutego). Choć wydawca zapowiada „najświeższe aktualizacje” dotyczące całej marki, to właśnie Townfall ma być główną atrakcją programu.

