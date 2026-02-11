Zaloguj się lub Zarejestruj

Już niedługo poznamy szczegóły nowego Silent Hill. Oto data oficjalnej zapowiedzi

Mikołaj Berlik
2026/02/11 08:30
Kultowa seria doczeka się kolejnej odsłony.

Po długim okresie milczenia ze strony Konami, fani horroru wreszcie doczekają się konkretów na temat Silent Hill: Townfall. Projekt rozwijany przez studio Screen Burn Interactive (znane wcześniej jako No Code) oraz Annapurna Interactive zostanie zaprezentowany szerzej już jutro, 12 lutego.

Silent Hill: Townfall
Silent Hill: Townfall

Silent Hill: Townfall – Transmisja Silent Hill Transmission

Warto zaznaczyć, że nowe informacje nie pojawią się na pokazie State of Play, lecz podczas dedykowanego wydarzenia Silent Hill Transmission. Start transmisji zaplanowano na godzinę 1:00 czasu polskiego (w nocy z 12 na 13 lutego). Choć wydawca zapowiada „najświeższe aktualizacje” dotyczące całej marki, to właśnie Townfall ma być główną atrakcją programu.

Z przyjemnością ujawnimy najnowsze informacje z serii SILENT HILL w nowym odcinku SILENT HILL Transmission, który odbędzie się 12 lutego o godzinie 16:00 czasu pacyficznego.

Podzielimy się najnowszymi wiadomościami na temat SILENT HILL: Townfall. Link do transmisji pojawi się wkrótce, więc bądźcie czujni!

Silent Hill: Townfall zapowiedziano jeszcze w październiku 2022 roku. Od tamtej pory projekt pozostawał w cieniu, a do sieci trafiały jedynie nieliczne plotki. Na razie wiemy, że gra powstaje na bazie Unreal Engine 5, podobnie jak remake Silent Hill 2 oraz Silent Hill f. Za produkcję odpowiada Screen Burn Interactive, twórcy świetnie ocenianych Stories Untold oraz Observation. Możemy więc spodziewać się narracyjnej przygody w dość nieszablonowym wydaniu. Konami sugerowało wcześniej, że Townfall może być początkiem większej antologii tworzonej przez niezależnych deweloperów.

Przypomnijmy, że niedawny wyciek z ofert jednego ze sklepów wskazywał datę premiery na 26 marca 2026 roku. Nadchodząca transmisja powinna ostatecznie zweryfikować te doniesienia.

Źródło:https://gamingbolt.com/silent-hill-townfall-is-finally-getting-new-details-on-february-12th

News
PC
pokaz
Silent Hill
prezentacja
Silent Hill: Townfall
