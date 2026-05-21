Zaloguj się lub Zarejestruj

Subnautica 2 rozbija bank. Kontrowersje nie przeszkodziły w osiągnięciu sukcesu

Mikołaj Ciesielski
2026/05/21 17:45
0
0

Unknown Worlds Entertainment świętuje kolejny kamień milowy.

Kilka godzin temu informowaliśmy, że twórcy gry Subnautica 2 zapowiedzieli wprowadzenie zmian w budzących emocje warunkach świadczenia usługi. Okazuje się jednak, że kontrowersje wokół regulaminu użytkowania nie wpływają negatywnie na zainteresowanie samą produkcją. Najnowsza produkcja studia Unknown Worlds Entertainment osiągnęła bowiem kolejny kamień milowy.

Subnautica 2
Subnautica 2

Twórcy gry Subnautica 2 chwalą się nowymi wynikami sprzedaży

Zgodnie z przekazanymi informacjami sprzedaż gry Subnautica 2 przekroczyła już 4 miliony egzemplarzy. Wynik ten udało się osiągnąć w zaledwie 5 dni od premiery gry we wczesnym dostępie. Unknown Worlds Entertainment nie kryją zadowolenia, ale jednocześnie nie zamierzają spoczywać na laurach.

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za reakcję graczy z całego świata. Obserwowanie, jak miliony graczy zanurzają się w tym nowym świecie podczas wczesnego dostępu, było dla naszego zespołu niesamowitym przeżyciem. Opinie społeczności wciąż pomagają nam kształtować przyszłość Subnautica 2 i cieszymy się, że możemy dalej rozwijać naszą grę wspólnie z graczami – powiedział Fernando Melo, producent wykonawczy.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że Subnautica 2 dostępna jest obecnie wyłącznie na PC i Xbox Series X/S. Wspomnianą produkcją cieszyć mogą się obecnie również wszyscy abonenci PC Game Pass i Xbox Game Pass Ultimate. Zainteresowanych zachęcamy również do lektury: Subnautica 2 - wrażenia z wczesnego dostępu. Do pełnej wersji jeszcze daleka droga.

Źródło:https://www.gematsu.com/2026/05/subnautica-2-early-access-sales-top-four-million

Tagi:

News
Sony
sprzedaż gier
wyniki sprzedaży
wczesny dostęp
sandbox
survival
Unknown Worlds Entertainment
Subnautica 2
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112