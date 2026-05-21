Subnautica 2 rozbija bank. Kontrowersje nie przeszkodziły w osiągnięciu sukcesu

Kilka godzin temu informowaliśmy, że twórcy gry Subnautica 2 zapowiedzieli wprowadzenie zmian w budzących emocje warunkach świadczenia usługi. Okazuje się jednak, że kontrowersje wokół regulaminu użytkowania nie wpływają negatywnie na zainteresowanie samą produkcją. Najnowsza produkcja studia Unknown Worlds Entertainment osiągnęła bowiem kolejny kamień milowy.

Twórcy gry Subnautica 2 chwalą się nowymi wynikami sprzedaży

Zgodnie z przekazanymi informacjami sprzedaż gry Subnautica 2 przekroczyła już 4 miliony egzemplarzy. Wynik ten udało się osiągnąć w zaledwie 5 dni od premiery gry we wczesnym dostępie. Unknown Worlds Entertainment nie kryją zadowolenia, ale jednocześnie nie zamierzają spoczywać na laurach.