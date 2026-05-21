Subnautica 2 rozbija bank. Kontrowersje nie przeszkodziły w osiągnięciu sukcesu

Twórcy gry Subnautica 2 chwalą się nowymi wynikami sprzedaży
Zgodnie z przekazanymi informacjami sprzedaż gry Subnautica 2 przekroczyła już 4 miliony egzemplarzy. Wynik ten udało się osiągnąć w zaledwie 5 dni od premiery gry we wczesnym dostępie. Unknown Worlds Entertainment nie kryją zadowolenia, ale jednocześnie nie zamierzają spoczywać na laurach.
Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za reakcję graczy z całego świata. Obserwowanie, jak miliony graczy zanurzają się w tym nowym świecie podczas wczesnego dostępu, było dla naszego zespołu niesamowitym przeżyciem. Opinie społeczności wciąż pomagają nam kształtować przyszłość Subnautica 2 i cieszymy się, że możemy dalej rozwijać naszą grę wspólnie z graczami – powiedział Fernando Melo, producent wykonawczy.
