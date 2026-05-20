Subnautica 2 zmienia podejście do zagrożeń. Twórcy reagują na nietypowy styl gry graczy

Studio Unknown Worlds zapowiada częste aktualizacje Early Access, skupiając się na poprawie zachowań stworzeń i zwiększeniu odczucia niebezpieczeństwa w oceanicznym świecie gry.

Subnautica 2 znajduje się obecnie w fazie Early Access, a twórcy z Unknown Worlds Entertainment już pracują nad kolejnymi aktualizacjami. Jak wynika z wypowiedzi Anthony’ego Gallegosa, studio planuje zarówno drobne poprawki co kilka tygodni, jak i większe aktualizacje co kilka miesięcy. Subnautica 2 – poprawa zachowania stworzeń i „creature mitigation” Jednym z priorytetów deweloperów jest tzw. „creature mitigation”, czyli zmiana sposobu, w jaki gracze wchodzą w interakcje z niebezpieczną fauną. Twórcy przyznają, że nie spodziewali się, iż wielu graczy będzie budować bazy bardzo blisko agresywnych stworzeń, mimo że w założeniach gry sugerowano większą ostrożność.

Według Gallegosa, problem polega nie tylko na samym balansie, ale również na tym, że gra nie zawsze wystarczająco jasno komunikuje skutki kontaktu z drapieżnikami. W planach są więc zmiany w reakcji stworzeń, ich agresji oraz czasie „uspokojenia” po ataku, aby starcia były bardziej czytelne i przewidywalne. Twórcy podkreślają jednak, że Subnautica 2 pozostanie produkcją bez broni. Zamiast tego studio chce rozwinąć inne metody radzenia sobie z zagrożeniami, jednocześnie zachowując pacifistyczny charakter gry.

Część graczy zwraca uwagę, że problemy wynikają również z bardzo swobodnego podejścia do eksploracji i budowy baz, które pozwala na osiedlanie się w miejscach uznawanych przez twórców za wyjątkowo ryzykowne. Jak przyznają deweloperzy, testy wewnętrzne nie przewidziały tak dużej skali tego zjawiska, co teraz wymaga dodatkowych zmian w projektowaniu świata. Myślę, że tym, co nas najbardziej zaskoczyło, było to, gdzie gracze decydowali się budować. Znacznie więcej osób niż kiedykolwiek widzieliśmy podczas testów wybrało lokalizacje dla swoich baz bardzo blisko drapieżników lub młotów morskich. Tymczasem większość z nas wolała umieszczać swoje bazy z dala od nich. Subnautica 2 jest dostępna na PC i Xbox Series X/S.

