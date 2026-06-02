Subnautica 2 łagodzi chaos pod wodą. Nowa aktualizacja zmienia zachowanie stworzeń

Unknown Worlds wsłuchało się w opinie graczy i wprowadziło kolejne poprawki dotyczące agresywnych mieszkańców oceanu.
Subnautica 2 otrzymała trzecią już aktualizację po premierze we wczesnym dostępie. Hotfix skupia się przede wszystkim na zachowaniu podwodnych stworzeń, ale nie zabrakło także poprawek związanych z technologią DLSS oraz stabilnością gry.
Subnautica 2 – poprawki stworzeń i technologii DLSS
Unknown Worlds nie zwalnia tempa i regularnie publikuje kolejne aktualizacje do Subnautica 2. Najnowszy hotfix wprowadza szereg zmian mających uczynić eksplorację oceanicznych głębin mniej frustrującą, szczególnie w starciach z agresywną fauną. Jedną z najważniejszych zmian jest dalsza modyfikacja zachowania podwodnych stworzeń. Hammerheady nie będą już atakować pozostawionych bez pilota pojazdów Tadpole, choć nadal mogą zwracać na nie uwagę. Z kolei Marrowbreache zadają teraz większe obrażenia, ale ich ataki występują znacznie rzadziej.
Twórcy zajęli się również Nibblerami, które były częstym źródłem irytacji graczy. Zmniejszono ich zasięg wykrywania, wydłużono czas okrążania ofiary przed atakiem oraz ograniczono szybkość poruszania się. Jednocześnie stworzenia te zadają teraz nieco większe obrażenia, co ma zachować odpowiedni poziom zagrożenia.
Aktualizacja przynosi również ważne usprawnienia techniczne. Wyeliminowano błędy powodujące awarie związane z DLSS, naprawiono problem z niezapisywaniem ustawień tej technologii, a także zaktualizowano ją do wersji 4.5. Funkcja Frame Generation jest od teraz dostępna we wszystkich wersjach gry. Nie zabrakło również poprawek stabilności. Unknown Worlds usunęło kilka błędów prowadzących do zawieszania się gry, co powinno przełożyć się na płynniejszą rozgrywkę.
Przypomnijmy, że Subnautica 2 znajduje się we wczesnym dostępie na PC i Xbox Series X/S. Na premierę pełnej wersji musimy jeszcze poczekać.
