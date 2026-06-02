Subnautica 2 łagodzi chaos pod wodą. Nowa aktualizacja zmienia zachowanie stworzeń

Subnautica 2 otrzymała trzecią już aktualizację po premierze we wczesnym dostępie. Hotfix skupia się przede wszystkim na zachowaniu podwodnych stworzeń, ale nie zabrakło także poprawek związanych z technologią DLSS oraz stabilnością gry.

Subnautica 2 – poprawki stworzeń i technologii DLSS

Unknown Worlds nie zwalnia tempa i regularnie publikuje kolejne aktualizacje do Subnautica 2. Najnowszy hotfix wprowadza szereg zmian mających uczynić eksplorację oceanicznych głębin mniej frustrującą, szczególnie w starciach z agresywną fauną. Jedną z najważniejszych zmian jest dalsza modyfikacja zachowania podwodnych stworzeń. Hammerheady nie będą już atakować pozostawionych bez pilota pojazdów Tadpole, choć nadal mogą zwracać na nie uwagę. Z kolei Marrowbreache zadają teraz większe obrażenia, ale ich ataki występują znacznie rzadziej.