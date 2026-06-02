Najlepiej oceniana gra 2026 roku kosztuje tylko 70 zł. Twórcy nie chcieli, by gracze czekali na promocję

Mina the Hollower podbija rankingi ocen, a Yacht Club Games tłumaczy, dlaczego od początku postawiło na niską cenę.
Mina the Hollower okazała się jednym z największych pozytywnych zaskoczeń 2026 roku. Produkcja studia Yacht Club Games zdobyła średnią ocen na poziomie 92 punktów w serwisie Metacritic, a twórcy ujawnili, dlaczego zdecydowali się ustalić cenę gry na zaledwie 20 dolarów.
Mina the Hollower – hit za niską cenę
Mina the Hollower to najnowsza produkcja twórców kultowego Shovel Knighta. Gra, inspirowana klasycznymi tytułami akcji i metroidvaniami, została bardzo ciepło przyjęta przez recenzentów, dzięki czemu obecnie jest najwyżej ocenianą premierą 2026 roku. Wyprzedza nawet takie głośne produkcje jak Forza Horizon 6. W rozmowie z Bloombergiem współzałożyciel Yacht Club Games, Sean Velasco, wyjaśnił, że decyzja o ustaleniu ceny na poziomie 20 dolarów była wspólna dla całego zespołu. Studio pracowało nad grą przez sześć lat i zależało mu na tym, by potencjalni nabywcy nie odkładali zakupu na później w oczekiwaniu na promocję.
Velasco przyznał, że deweloperzy nie chcieli, aby cena była czymś, nad czym gracze będą się zastanawiać przed zakupem. Według niego zespół miał tylko jedną szansę na zrobienie odpowiedniego pierwszego wrażenia i osiągnięcie sukcesu komercyjnego. Nie bez znaczenia był również fakt, że Yacht Club Games potrzebowało kolejnego dużego hitu po sukcesie Shovel Knighta.
Nie chcemy, żeby ludzie czekali na zniżkę, bo mamy tylko jedną szansę aby wywrzeć dobre wrażenie i osiągnąć zysk.
Pierwsze wyniki sprzedaży wyglądają obiecująco. Według Velasco Mina the Hollower sprzedała się na Steamie w około 55 tysiącach egzemplarzy już pierwszego dnia. Jednocześnie twórca podkreślił, że będzie rozczarowany, jeśli gra nie przekroczy w przyszłości granicy miliona sprzedanych kopii.
Na razie wszystko wskazuje jednak na to, że produkcja ma szansę osiągnąć ten cel.Mina the Hollower jest dostępne na PC, Nintendo Switch, Xboksach oraz PlayStation.
