Najlepiej oceniana gra 2026 roku kosztuje tylko 70 zł. Twórcy nie chcieli, by gracze czekali na promocję

Mina the Hollower okazała się jednym z największych pozytywnych zaskoczeń 2026 roku. Produkcja studia Yacht Club Games zdobyła średnią ocen na poziomie 92 punktów w serwisie Metacritic, a twórcy ujawnili, dlaczego zdecydowali się ustalić cenę gry na zaledwie 20 dolarów.

Mina the Hollower – hit za niską cenę

Mina the Hollower to najnowsza produkcja twórców kultowego Shovel Knighta. Gra, inspirowana klasycznymi tytułami akcji i metroidvaniami, została bardzo ciepło przyjęta przez recenzentów, dzięki czemu obecnie jest najwyżej ocenianą premierą 2026 roku. Wyprzedza nawet takie głośne produkcje jak Forza Horizon 6. W rozmowie z Bloombergiem współzałożyciel Yacht Club Games, Sean Velasco, wyjaśnił, że decyzja o ustaleniu ceny na poziomie 20 dolarów była wspólna dla całego zespołu. Studio pracowało nad grą przez sześć lat i zależało mu na tym, by potencjalni nabywcy nie odkładali zakupu na później w oczekiwaniu na promocję.