Styx: Blades of Greed już do sprawdzenia. Darmowe demo ujawnia początek przygody

Cyanide Studio daje przedsmak nowego Styxa.

Zbliżająca się premiera Styx: Blades of Greed nabiera tempa. Studio Cyanide Studio uruchomiło przedsprzedaż gry, a jednocześnie udostępniło darmowe demo dla użytkowników PC. Co istotne, postępy osiągnięte w wersji demonstracyjnej będą przenoszone do pełnej wersji po premierze, co pozwala bez obaw zapoznać się z mechanikami produkcji jeszcze przed jej debiutem. Nowy Styx startuje z darmowym demem. Darmowe demo pozwala przenieść postępy do pełnej wersji Dostępne demo obejmuje początkowy fragment gry i zostało zaprojektowane jako skoncentrowana próbka tego, czego można spodziewać się po pełnej wersji. Pierwsza misja pełni rolę rozbudowanego wprowadzenia i skupia się na unieszkodliwieniu ogromnego golema od środka. Druga misja polega na infiltracji lokacji znanej jako The Wall.

Twórcy nie ujawnili wszystkich systemów dostępnych w demie, podkreślając jednak, że przygotowany fragment ma oddać swobodę działania oraz klimat całej produkcji. Choć podstawowe przejście zajmuje około godziny, deweloperzy zaznaczają, że osoby lubiące eksperymentować z dostępnymi narzędziami i ścieżkami mogą spędzić w nim znacznie więcej czasu. Pełna wersja Styx: Blades of Greed zaoferuje trzy rozległe, otwarte obszary. Wśród nich znajdzie się Turquoise Dawn, gdzie na graczy czekają agresywni orkowie, a także Ruiny Akenash. Każda lokacja ma umożliwiać różnorodne podejścia do celów misji, zgodnie z charakterystycznym dla serii naciskiem na skradanie i improwizację.

GramTV przedstawia:

Gra dostępna jest w dwóch edycjach. Wersja podstawowa została wyceniona na 170,99 zł i zawiera bonusowy strój Master of Shadows dla osób decydujących się na zakup przed premierą. Droższa edycja Quartz, kosztująca 199 zł, oferuje dodatkowy pakiet startowy z punktami talentów, gestami prowokacyjnymi, materiałami do craftingu, zestawami skórek oraz dwudniowy wcześniejszy dostęp. Premiera Styx: Blades of Greed zaplanowana jest na 19 lutego. Gra trafi na PC oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zainteresowani mogą też sprawdzić wymagania sprzętowe gry.

