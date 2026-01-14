Styx: Blades of Greed wyłania się z cienia. Ujawniono wymagania sprzętowe na PC

Nacon i Cyanide Studio przygotowują użytkowników komputerów osobistych na premierę nowej odsłony serii Styx.
Na początku stycznia mieliśmy okazję zobaczyć kilkuminutowy gameplay ze Styx: Blades of Greed. Tymczasem od premiery wspomnianej produkcji dzieli nas niecały miesiąc. Nic więc dziwnego, że firma Nacon oraz deweloperzy z Cyanide Studio ujawnili wymagania sprzętowe nadchodzącej odsłony serii Styx.
Ujawniono oficjalne wymagania sprzętowe Styx: Blades of Greed na PC
Na karcie Styx: Blades of Greed na Steam opublikowano zarówno minimalne, jak i rekomendowane wymagania sprzętowe. Zgodnie z przekazanymi informacjami spełnienie tych pierwszych pozwoli uruchomić wspomnianą produkcję na niskich ustawieniach graficznych w rozdzielczości 720p i 30 klatkach na sekundę. Konfiguracje zalecane zapewnią natomiast rozgrywkę w rozdzielczości 1080p i 60 FPS-ach przy wysokich ustawieniach graficznych.
Styx: Blades of Greed – minimalne wymagania sprzętowe:
System operacyjny: Windows 10;
Procesor: Intel Core i7-8700K lub AMD Ryzen 5 1600X;
Wolne miejsce na dysku twardym: 25 GB dostępnej przestrzeni.
GramTV przedstawia:
Styx: Blades of Greed – zalecane wymagania sprzętowe:
System operacyjny: Windows 11;
Procesor: Intel Core i5-12600K lub AMD Ryzen 7 5800X;
Pamięć RAM: 16 GB;
Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 3070 (8 GB) lub AMD Radeon RX 6800 (16 GB);
DirectX: Wersja 12;
Wolne miejsce na dysku twardym: 25 GB dostępnej przestrzeni.
Na koniec przypomnijmy, że Styx: Blades of Greed zadebiutuje na rynku już 19 lutego 2026 roku. Zgodnie z zapowiedziami wspomniana produkcja trafi na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!