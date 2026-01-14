Zaloguj się lub Zarejestruj

Styx: Blades of Greed wyłania się z cienia. Ujawniono wymagania sprzętowe na PC

Mikołaj Ciesielski
2026/01/14 16:40
0
0

Nacon i Cyanide Studio przygotowują użytkowników komputerów osobistych na premierę nowej odsłony serii Styx.

Na początku stycznia mieliśmy okazję zobaczyć kilkuminutowy gameplay ze Styx: Blades of Greed. Tymczasem od premiery wspomnianej produkcji dzieli nas niecały miesiąc. Nic więc dziwnego, że firma Nacon oraz deweloperzy z Cyanide Studio ujawnili wymagania sprzętowe nadchodzącej odsłony serii Styx.

Styx: Blades of the Greed
Styx: Blades of the Greed

Ujawniono oficjalne wymagania sprzętowe Styx: Blades of Greed na PC

Na karcie Styx: Blades of Greed na Steam opublikowano zarówno minimalne, jak i rekomendowane wymagania sprzętowe. Zgodnie z przekazanymi informacjami spełnienie tych pierwszych pozwoli uruchomić wspomnianą produkcję na niskich ustawieniach graficznych w rozdzielczości 720p i 30 klatkach na sekundę. Konfiguracje zalecane zapewnią natomiast rozgrywkę w rozdzielczości 1080p i 60 FPS-ach przy wysokich ustawieniach graficznych.

Styx: Blades of Greed – minimalne wymagania sprzętowe:

  • System operacyjny: Windows 10;
  • Procesor: Intel Core i7-8700K lub AMD Ryzen 5 1600X;
  • Pamięć RAM: 12 GB;
  • Karta graficzna: Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB) / AMD Radeon RX 590 (8 GB) / Intel Arc A750 (8 GB);
  • DirectX: Wersja 12;
  • Wolne miejsce na dysku twardym: 25 GB dostępnej przestrzeni.

GramTV przedstawia:

Styx: Blades of Greed – zalecane wymagania sprzętowe:

  • System operacyjny: Windows 11;
  • Procesor: Intel Core i5-12600K lub AMD Ryzen 7 5800X;
  • Pamięć RAM: 16 GB;
  • Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 3070 (8 GB) lub AMD Radeon RX 6800 (16 GB);
  • DirectX: Wersja 12;
  • Wolne miejsce na dysku twardym: 25 GB dostępnej przestrzeni.

Na koniec przypomnijmy, że Styx: Blades of Greed zadebiutuje na rynku już 19 lutego 2026 roku. Zgodnie z zapowiedziami wspomniana produkcja trafi na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Źródło:https://store.steampowered.com/app/3290690/Styx_Blades_of_Greed/

Tagi:

News
PC
wymagania sprzętowe
minimalne wymagania sprzętowe
wymagania
zalecane wymagania sprzętowe
skradanka
Cyanide Studio
TPP
Nacon
Styx: Blades of Greed
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112