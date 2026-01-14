Styx: Blades of Greed wyłania się z cienia. Ujawniono wymagania sprzętowe na PC

Na początku stycznia mieliśmy okazję zobaczyć kilkuminutowy gameplay ze Styx: Blades of Greed. Tymczasem od premiery wspomnianej produkcji dzieli nas niecały miesiąc. Nic więc dziwnego, że firma Nacon oraz deweloperzy z Cyanide Studio ujawnili wymagania sprzętowe nadchodzącej odsłony serii Styx.

Ujawniono oficjalne wymagania sprzętowe Styx: Blades of Greed na PC

Na karcie Styx: Blades of Greed na Steam opublikowano zarówno minimalne, jak i rekomendowane wymagania sprzętowe. Zgodnie z przekazanymi informacjami spełnienie tych pierwszych pozwoli uruchomić wspomnianą produkcję na niskich ustawieniach graficznych w rozdzielczości 720p i 30 klatkach na sekundę. Konfiguracje zalecane zapewnią natomiast rozgrywkę w rozdzielczości 1080p i 60 FPS-ach przy wysokich ustawieniach graficznych.