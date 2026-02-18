Strona internetowa Highguard nieaktywna. To koniec "Concord 2.0"?

Highguard w ostatnich tygodniach odmieniane jest przez wszystkie przypadki. Nic zresztą dziwnego, gdy weźmiemy pod uwagę to, co się stało.

Niektórzy zaczęli już wieszczyć rychłą śmierć Highguard . Podstawą do takich przekonań stał się m.in. fakt, że strona internetowa darmowego FPS-a nagle stała się nieaktywna . Gdy wejdziemy teraz na playhighguard.com , naszym oczom ukaże się wielki napis “Strona niedostępna. Strona jest obecnie niedostępna. W celu uzyskania pomocy prosimy o kontakt na support@codethirtytwo.com”.

A przecież nie jest to jedyny sygnał, że nie jest dobrze. Już jakiś czas temu z Wildlight Entertainment zwolniono większość odpowiedzialnego za tytuł zespołu . Jakby tego było mało, zainteresowanie tytułem szoruje po dnie. Dość powiedzieć, że po zaledwie 3 tygodniach od premiery na serwerach pozostało mniej niż 2% graczy .

Tymczasem Highguard miało być skazane na sukces. To przecież właśnie ten tytuł stanowił zwieńczenie gali The Game Awards 2025, co miało dawać nam do zrozumienia, iż nadchodzi coś dużego i wartościowego. Już wtedy jednak społeczność kręciła nosem, a sama gra szybko robiła się mało chlubnej łatki “Concord 2.0”.

Premiera przyszła pod koniec stycznia. Początkowo na serwerach zameldowało się ponad 90 tysięcy osób, ale, jak nietrudno się domyślić, liczba ta szybko i drastycznie zaczęła spadać. Dziś serwery świecą pustkami, a sami gracze na Steamie dają upust swojemu rozczarowaniu. Ze wszystkich recenzji, które otrzymała produkcja, zaledwie 45% miało pozytywnych charakter. Czy zatem to początek końca?