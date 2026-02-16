Po 35 latach aktor niezapomnianego Milczenia owiec postanowił przeprosić społeczność trans

To pierwsza publiczna wypowiedź aktora w tej sprawie i pierwszy raz, gdy odnosi się on do zarzutów rzekomej „transfobii” w filmie.

Dopiero niedawno pisaliśmy o 35. rocznicy premiery kultowego Milczenia owiec. Teraz jeden z aktorów filmu postanowił wykorzystać jubileusz, by publicznie przeprosić społeczność trans za sposób, w jaki jego rola mogła utrwalać krzywdzące stereotypy. W czym rzecz? Aktor z Milczenia owiec przeprasza społeczność trans Ted Levine, który w filmie wcielił się w przerażającego seryjnego mordercę Jame Gumba, znanego jako Buffalo Bill, przyznał w rozmowie z THR, że z perspektywy czasu dostrzega, jak postać mogła zaszkodzić społeczności trans. Jego wypowiedź przybiera wyraźną formę przeprosin skierowaną do społeczności trans.

Niektóre aspekty filmu nie przetrwały próby czasu. Wiemy dziś więcej, a ja sam mam większą świadomość kwestii transpłciowych. Niektóre linie w scenariuszu są niestety niefortunne. Levine tłumaczy, że zmieniło się jego podejście dzięki współpracy z osobami trans i lepszemu zrozumieniu znaczenia płci: To niefortunne, że film ich w pewnym sensie wrogi przedstawiał i to jest po prostu złe. Możecie to cytować. Jednocześnie przyznaje, że sama potrzeba przeprosin wydaje się mu nieco niezręczna i wskazuje, że postać Buffalo Billa nie była w zamyśle twórców postacią transpłciową:

GramTV przedstawia:

Gumb mógł używać szminki czy tuszu do rzęs w prywatnych momentach, ale gdy Clarice Starling konfrontuje go w trzecim akcie filmu, wygląda i brzmi jak zwyczajny mężczyzna. To pierwsza publiczna wypowiedź Levine’a w tej sprawie i pierwszy raz, gdy aktor odnosi się do zarzutów „transfobii” w filmie. Jednocześnie podkreśla, że przeszłość często jest oceniana przez pryzmat współczesnych standardów: „To pokazuje, że aktorzy z natury są w tej kwestii trochę bezradni”. Milczenie owiec pozostaje kultowym klasykiem kina, ale rocznica premiery staje się także okazją do refleksji nad tym, jak dzisiaj postrzegamy dawną popkulturę i jej wpływ na wrażliwe społeczności. Przypomnijmy, że słynny thriller zdobył najważniejsze Oscary, rozsławił Anthony’ego Hopkinsa, Jodie Foster, a z postaci Hannibala Lectera uczynił ikonę popkultury.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









