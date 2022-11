Stray na Game Boya. Gra w wersji retro wygląda wspaniale

Produkcja o bystrym mruczku zadebiutowała w lipcu bieżącego roku i przypadła do gustu zarówno graczom, jak i krytykom. Jeśli jeszcze nie graliście w Stray, to przypominamy, że tytuł jest wciąż dostępny do ogrania w PS Plus Extra i Premium. A jeżeli zastanawiacie się nad zakupem, to być może pomocna w podjęciu decyzji okaże się recenzja, którą publikowaliśmy pod tym adresem. Teraz przyszedł czas na coś dla fanów gier retro. Autor kanału 64 Bits na YouTube pokazał nagranie prezentujące jego wizję demake’u Stray na platformę Game Boy. Nagranie obejrzycie na samym dole.