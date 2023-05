Stray wkrótce na konsolach Xbox? Gra doczekała się nowej klasyfikacji od ESRB

Wygląda na to, że doceniona produkcja trafi niebawem do szerszego grona odbiorców.

ESRB (Entertainment Software Rating Board) zajmuje się ocenianiem zawartości i wyznaczaniem granic wiekowych dla gier komputerowych wydawanych w Ameryce Północnej. To właśnie w bazie danych wspomnianej organizacji pojawiła się informacja o Stray w wersji na konsole Xbox One i Xbox Series X/S.

Stray zachwycił recenzentów , a także samych graczy, co potwierdzają m.in. opinie na Steam . Z produkcją Blue Twelve Studio nie mieli jednak okazji zapoznać się użytkownicy konsol Xbox. Niewykluczone jednak, że sytuacja ta ulegnie wkrótce zmianie. Gra o przygodach sympatycznego kota doczekała się bowiem nowej klasyfikacji wiekowej, która sugeruje, że tytuł trafi niebawem do szerszego grona odbiorców.

Na koniec przypomnijmy, że gra Stray dostępna jest obecnie na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i PlayStation 5. Z produkcją Blue Twelve Studio zapoznać mogą się również abonenci PlayStation Plus Extra oraz PlayStation Plus Premium. Jeśli jesteście natomiast ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Recenzja Stray – naprzód kitku!

