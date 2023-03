Xbox Games Showcase zapowiedziane. Poznaliśmy datę pokazu gier Microsoftu

Już pod koniec stycznia Microsoft zapowiedział, że wróci latem bieżącego roku do Los Angeles, by zaprezentować fanom nadchodzące gry na konsole Xbox i PC. Wczoraj natomiast amerykańska firma ujawniła dokładną datę wspomnianego pokazu. Okazuje się, że tegoroczna edycja Xbox Games Showcase odbędzie się 11 czerwca. Nie jest to jednak jedyna prezentacja zaplanowana na ten dzień.

Xbox Games Showcase 2023 odbędzie się w czerwcu

Wczoraj dowiedzieliśmy się bowiem, że Starfield zadebiutuje na rynku na początku września. Natomiast już 11 czerwca Bethesda oraz Microsoft zaproszą graczy na Starfield Direct. Na specjalnym pokazie deweloperzy z pewnością podzielą się wieloma informacjami i materiałami z wyczekiwanego RPG. Na więcej szczegółów na temat zapowiedzianych pokazów – w tym także na dokładne godziny ich rozpoczęcia – musimy jednak jeszcze nieco zaczekać.



Na koniec warto przypomnieć, że w dniach 13-16 czerwca odbędzie się E3 2023. Po czterech latach przerwy spowodowanej pandemią koronawirusa targi wracają do tradycyjnej formuły. Wiele wskazuje jednak na to, że na wydarzeniu zabraknie największych firm, w tym także Microsoftu, który – jak się okazuje – postanowił zaprosić graczy na własny pokaz tuż przed E3.

Wczytywanie ramki mediów.