Strategia z Gwiezdnych wojen na pierwszym oficjalnym materiale. Potwierdzono tytuł gry

W ostatnich tygodniach coraz głośniej było o nadchodzącej nowej strategii z Gwiezdnych wojen od Respawn Entertainment i Bit Reactor. Chociaż produkcja została zapowiedziana już trzy lata temu, to dopiero studia gotowe są na ujawnienie swojej gry. Jakiś czas temu do sieci trafiły pierwsze screeny prezentujące rozgrywkę oraz ekrany menu z projektu znanego pod roboczym tytułem Star Wars Bruno. Z kolei tydzień temu do sieci wyciekł tytuł gry, który znany będzie jako Star Wars: Zero Company. Teraz Electronic Arts i Lucasfilm oficjalnie potwierdziły tytuł, a także opublikowały pierwszą oficjalną grafikę z gry.

Star Wars: Zero Company – pierwsza oficjalna grafika z nowej strategicznej gry z Gwiezdnych wojen

Możemy na niej zobaczyć kilku bohaterów, w tym dwójkę Mandalorianinów, w tym Bo Katan. Nie brakuje również żołnierza w pełnym skafandrze, a także kogoś w szatach Jedi i z zielonym mieczem świetlnym. Najwyraźniej Jedi i Mocy nie zakradnie również w Star Wars: Zero Company. Otrzymaliśmy także pierwsze spojrzenie prawdopodobnie na głównego bohatera, a także nowego droida. Uwagę zwraca również hologram z wizerunkiem robota Federacji Handlowej, które znane są z Wojen klonów. Potwierdzono, że wszystkie te postacie będą należeć do naszego elitarnego oddziału, którym pokierujemy w grze. Grafikę z gry zobaczycie poniżej.