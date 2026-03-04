Zaloguj się lub Zarejestruj

20 lat temu Marvel zasugerował, kto naprawdę zabił JFK

Jakub Piwoński
2026/03/04 08:30
Mroczna tajemnica z Dallas owiana jest teoriami spiskowymi. Marvel postanowił to wykorzystać.

Wydarzenia w Dallas z 1963 obrosły różnymi teoriami spiskowymi – a swoje trzy grosze dorzucił również komiksowy gigant.. Dziś trudno w to uwierzyć, ale dwie dekady temu Marvel Comics w dość bezpośredni sposób zasugerowało, że za śmiercią 35. prezydenta USA mógł stać jeden z ich największych bohaterów. Przypomnijmy, że za zamach na Johna F. Kennedy’ego w 1963 roku oficjalnie uznany za odpowiedzialnego jest Lee Harvey Oswald. Jaka jest zatem nieoficjalna wersja rodem z kart komiksu?

komiks
komiks

To Wolverine zabił Johna F. Kennedy’ego?

W zeszycie Wolverine: Origins #6 autorstwa Daniel Way i Steve Dillon czytelnicy otrzymali sugestywny wgląd w przeszłość Logana. Akcja jednego z flashbacków przenosi nas do Dallas w 1963 roku. Wolverine, znajdujący się wówczas pod pełną kontrolą programu Weapon X, domaga się uwolnienia po „wykonaniu zadania”. Zamiast tego organizacja podejmuje próbę uciszenia go, by zatrzeć wszelkie ślady swojej operacji.

Choć komiks ani przez moment nie mówi wprost, co dokładnie się wydarzyło, kontekst jest wyjątkowo czytelny. Miejsce i czas akcji niemal idealnie pokrywają się z zamachem na Johna F. Kennedy’ego. Wszystko sugeruje, że to właśnie Wolverine mógł pociągnąć za spust — oczywiście jako narzędzie w rękach swoich przełożonych. W realiach uniwersum Marvela Weapon X wielokrotnie dopuszczało się zbrodni w imię „wyższego dobra”, więc taki scenariusz doskonale wpisywał się w mroczny ton serii.

Fabularna odpowiedzialność rozmywa się na manipulatorów pokroju Romulus, jednak sam fakt powiązania jednego z najbardziej rozpoznawalnych bohaterów Marvela z jednym z najgłośniejszych politycznych zabójstw XX wieku był ruchem odważnym — i kontrowersyjnym. To również przypomnienie, jak pełna luk i niejednoznaczności pozostaje przeszłość Logana. Choć Marvel nigdy nie potwierdził wprost tej interpretacji jako twardego kanonu, sugestia na stałe zapisała się w historii komiksu.

Źródło:https://comicbook.com/comics/feature/20-years-ago-marvel-revealed-who-really-killed-jfk/

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




