20 lat temu Marvel zasugerował, kto naprawdę zabił JFK

Wydarzenia w Dallas z 1963 obrosły różnymi teoriami spiskowymi – a swoje trzy grosze dorzucił również komiksowy gigant.. Dziś trudno w to uwierzyć, ale dwie dekady temu Marvel Comics w dość bezpośredni sposób zasugerowało, że za śmiercią 35. prezydenta USA mógł stać jeden z ich największych bohaterów. Przypomnijmy, że za zamach na Johna F. Kennedy’ego w 1963 roku oficjalnie uznany za odpowiedzialnego jest Lee Harvey Oswald. Jaka jest zatem nieoficjalna wersja rodem z kart komiksu?

To Wolverine zabił Johna F. Kennedy’ego?

W zeszycie Wolverine: Origins #6 autorstwa Daniel Way i Steve Dillon czytelnicy otrzymali sugestywny wgląd w przeszłość Logana. Akcja jednego z flashbacków przenosi nas do Dallas w 1963 roku. Wolverine, znajdujący się wówczas pod pełną kontrolą programu Weapon X, domaga się uwolnienia po „wykonaniu zadania”. Zamiast tego organizacja podejmuje próbę uciszenia go, by zatrzeć wszelkie ślady swojej operacji.