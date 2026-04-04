Donald Trump wzywa do bojkotu koncertów Bruce’a Springsteena. Ostry konflikt pomiędzy muzykiem, a prezydentem USA

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/04/04 13:00
Donald Trump ponownie zaatakował Bruce’a Springsteena, wzywając swoich zwolenników do bojkotu jego koncertów. Obecny prezydent Stanów Zjednoczonych określił występy muzyka jako “przepłacone” i “słabe”.

Trump chce bojkotu koncertów Springsteena

W serii wpisów opublikowanych na koncie X Truth Social Trump, prezydent USA ostro skrytykował artystę, nazywając go między innymi bardzo nudnym piosenkarzem oraz totalnym przegranym. Na koniec zaapelował do ruchu MAGA:

MAGA powinna bojkotować jego przepłacone koncerty, które są słabe. Oszczędzajcie ciężko zarobione pieniądze.

W swoich wypowiedziach użył także obraźliwych określeń pod adresem wyglądu Springsteena, co dodatkowo zaostrzyło konflikt.

Atak Trumpa zbiegł się w czasie ze startem nowej trasy koncertowej Springsteena, zatytułowanej Land of Hope and Dreams, która rozpoczęła się 31 marca w Minneapolis. Artysta otwarcie podkreśla jej polityczny charakter. Podczas koncertu inauguracyjnego mówił:

Żyjemy w bardzo mrocznych czasach. Nasze amerykańskie wartości są podważane jak nigdy wcześniej.

Springsteen krytykował między innymi działania wobec imigrantów oraz funkcjonowanie amerykańskiego systemu sprawiedliwości. W trakcie trasy muzyk wykonuje nowy tak zwany “protest song” Streets of Minneapolis, który bezpośrednio odnosi się do aktualnej sytuacji politycznej w USA. Na scenie towarzyszy mu także Tom Morello z zespołu Rage Against the Machine, co dodatkowo wzmacnia polityczny wydźwięk wydarzenia.

Krytyka nie ograniczyła się tylko do samego Trumpa. Rzecznik jego środowiska, Steven Cheung, również uderzył w muzyka, twierdząc, że jego najlepsze lata są już za nim, a jego poglądy polityczne odstraszają fanów. Spór między Trumpem, a Springsteenem trwa od lat. Artysta wielokrotnie krytykował polityka, nazywając go m.in. “skorumpowanym” i “niekompetentnym”, a także wzywał do jego odsunięcia od władzy. Sam Springsteen zapowiedział, że jego obecna trasa będzie miała wyraźny charakter polityczny i jest przygotowany na konsekwencje oraz krytykę. Land of Hope and Dreams potrwa do 27 maja i zakończy się koncertem w Waszyngtonie.

Źródło:https://www.nme.com/news/music/donald-trump-calls-on-maga-to-boycott-bruce-springsteens-overpriced-concerts-which-suck-3938302

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
3
dariuszp
Gramowicz
Ostatni sobota
sc napisał:

Zaprawdę straszne to czasy dla Ameryki. Pomarańczowy Klaun

Ja lubię określenie "Content President" bo cały YouTube po obu stronach dzięki niemu na materiał na lata. 

Z jednej strony robi dużo głupot i przy okazji jak tutaj zachowuje się jak dziecko przez jakiegoś muzyka.

A z drugiej strony wywołuje u wielu ludzi w opozycji reakcje które same w sobie są konieczne. 

Niezależnie czy ktoś go lubi czy nienawidzi - jest zawsze o czym gadać b lol on zawsze z czymś wyskoczy.

Thadrion
Gramowicz
Ostatni sobota

hehehehe, dobrze, że zespół Clawfinger jest ze Szwecji, bo za kawałek Scum zostaliby rozstrzelani :) 

sc
Gramowicz
Ostatni sobota

Zaprawdę straszne to czasy dla Ameryki. Pomarańczowy Klaun




