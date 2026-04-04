Donald Trump wzywa do bojkotu koncertów Bruce’a Springsteena. Ostry konflikt pomiędzy muzykiem, a prezydentem USA

W serii wpisów opublikowanych na koncie X Truth Social Trump, prezydent USA ostro skrytykował artystę, nazywając go między innymi bardzo nudnym piosenkarzem oraz totalnym przegranym. Na koniec zaapelował do ruchu MAGA:

Atak Trumpa zbiegł się w czasie ze startem nowej trasy koncertowej Springsteena, zatytułowanej Land of Hope and Dreams, która rozpoczęła się 31 marca w Minneapolis. Artysta otwarcie podkreśla jej polityczny charakter. Podczas koncertu inauguracyjnego mówił:

Springsteen krytykował między innymi działania wobec imigrantów oraz funkcjonowanie amerykańskiego systemu sprawiedliwości. W trakcie trasy muzyk wykonuje nowy tak zwany “protest song” Streets of Minneapolis, który bezpośrednio odnosi się do aktualnej sytuacji politycznej w USA. Na scenie towarzyszy mu także Tom Morello z zespołu Rage Against the Machine, co dodatkowo wzmacnia polityczny wydźwięk wydarzenia.

Krytyka nie ograniczyła się tylko do samego Trumpa. Rzecznik jego środowiska, Steven Cheung, również uderzył w muzyka, twierdząc, że jego najlepsze lata są już za nim, a jego poglądy polityczne odstraszają fanów. Spór między Trumpem, a Springsteenem trwa od lat. Artysta wielokrotnie krytykował polityka, nazywając go m.in. “skorumpowanym” i “niekompetentnym”, a także wzywał do jego odsunięcia od władzy. Sam Springsteen zapowiedział, że jego obecna trasa będzie miała wyraźny charakter polityczny i jest przygotowany na konsekwencje oraz krytykę. Land of Hope and Dreams potrwa do 27 maja i zakończy się koncertem w Waszyngtonie.