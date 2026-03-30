Robert De Niro strajkuje przeciwko polityce Donalda Trumpa. "On musi zostać powstrzymany"

Legenda Hollywood znów zabiera głos poza ekranem – i robi to bardzo dosadnie.

Świat popkultury i polityki po raz kolejny się przenikają. Robert De Niro – ikona kina, znana m.in. z ról w Taksówkarz, Ojciec chrzestny II czy Wściekły byk – ponownie znalazł się w centrum uwagi. Tym razem nie za sprawą nowego projektu filmowego, a swojej aktywności politycznej. Robert De Niro kontra Donald Trump W sobotę aktor pojawił się na czele wielkiego protestu w Nowym Jorku, będącego częścią ogólnokrajowej akcji „No Kings”. Tysiące ludzi wyszły na ulice, a wydarzenie było elementem znacznie większej inicjatywy obejmującej ponad 3 tysiące demonstracji w całych Stanach Zjednoczonych oraz w wybranych miastach na świecie. Organizatorzy zapowiadali, że miliony osób wezmą udział w protestach wymierzonych w politykę prezydenta Donald Trump.

Według inicjatorów był to największy w historii USA pokojowy dzień demonstracji – marsze odbywały się jednocześnie we wszystkich 50 stanach, a także poza granicami kraju. Impulsem do ich organizacji była m.in. decyzja Trumpa o zorganizowaniu wojskowej parady w Waszyngtonie z okazji jego urodzin. Na Manhattanie jednym z najbardziej widocznych uczestników był właśnie De Niro, który od lat otwarcie krytykuje Trumpa i jego działania. W trakcie demonstracji nie gryzł się w język i apelował do zgromadzonych o mobilizację oraz sprzeciw wobec obecnej administracji. W swoim wystąpieniu mówił wprost: Trump musi zostać powstrzymany. O tym jest "No Kings", bo on nie może robić więcej tych pop*********ch rzeczy, które robi

To kolejny przykład tego, jak wyraźnie w ostatnim czasie aktor angażuje się politycznie. De Niro regularnie zabiera głos w mediach i podczas publicznych wystąpień, stając się jednym z najgłośniejszych krytyków urzędującego prezydenta wśród hollywoodzkich gwiazd. Na jego słowa szybko zareagował sam Trump, który skomentował sytuację w swoim stylu: Szalony Robert De Niro to kolejna chora i obłąkana osoba, która, jak sądzę, ma wyjątkowo niskie IQ i absolutnie nie ma pojęcia, co robi ani co mówi. Protesty „No Kings" to jeden z największych ruchów społecznych ostatnich lat w USA. Pierwsze demonstracje odbyły się w czerwcu, a ich skala systematycznie rośnie. Uczestnicy sprzeciwiają się m.in. polityce zagranicznej, sytuacji gospodarczej oraz działaniom administracji w kwestii imigracji.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










