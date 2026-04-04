MLB The Show 26 pokonuje Crimson Desert w USA. W Europie sytuacja wygląda zupełnie inaczej

Crimson Desert musiało ulec najnowszej grze poświęconej baseballowi, jeśli chodzi o sprzedaż na konsoli PS5 w Stanach Zjednoczonych.

Choć Crimson Desert cieszy się ogromną popularnością na rynku globalnym, najnowsze dane z PlayStation Store pokazują, że w Stanach Zjednoczonych większym zainteresowaniem cieszy się MLB The Show 26. Z jednej strony może to zaskakiwać, ale z drugiej od lat gry sportowe królują na rynku amerykańskim i wielu produkcjom ciężko z tym rywalizować. MLB The Show 26 królem sprzedaży w USA Zestawienie najlepiej sprzedających się gier w USA za marzec opublikowane na blogu PlayStation prezentuje się następująco: MLB The Show 26 Crimson Desert Resident Evil Requiem WWE 2K26 NBA 2K26 Marathon ARC Raiders Grand Theft Auto V Call of Duty: Black Ops 7 EA Sports FC 26

Mimo globalnego sukcesu Crimson Desert, to właśnie symulator baseballu od Sony zajął pierwsze miejsce w amerykańskim PlayStation Store. W Europie sytuacja wygląda odwrotnie. Crimson Desert znalazło się na szczycie listy sprzedaży, podczas gdy MLB The Show 26 nie trafiło nawet do zestawienia. Na drugim miejscu utrzymuje się EA Sports FC 26. Nieco poniżej oczekiwań wypadło Marathon, który zajął dopiero 11 miejsce. Biorąc pod uwagę wcześniejsze zainteresowanie grą, wynik ten może być uznany za rozczarowujący.

Choć dla niektórych może być zaskoczeniem, że MLB The Show 26 pokonało Crimson Desert, w rzeczywistości seria od lat utrzymuje się w czołówce sprzedaży w Stanach Zjednoczonych. Dane firmy Circana pokazują, że MLB The Show 25 było dwunastną najlepiej sprzedającą się grą w USA w 2025 roku, a w pewnym momencie zajmowało nawet 9 miejsce w rocznym zestawieniu. Na popularność serii wpływa także fakt, że premiera gry przypada na początek sezonu MLB, co każdego roku zwiększa zainteresowanie tytułem. Póki co MLB The Show 26 może świętować zwycięstwo w USA, ale sytuacja na rynku prawdopodobnie zmieni się diametralnie wraz z premierą Grand Theft Auto VI, które prawdopodobnie zdominuje wszystkie zestawienia sprzedaży.