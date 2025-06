Still Wakes the Deep: Siren's Rest na gameplayu. Oto jak wygląda eksploracja mrocznych głębin

Już 18 czerwca światło dzienne ujrzy dodatek zatytułowany Siren's Rest, który zaprosi graczy do zupełnie nowej, immersyjnej opowieści, osadzonej w mrocznych, podwodnych głębinach. Akcja rozgrywa się dziesięć lat po tragicznych wydarzeniach, które doprowadziły do zniszczenia platformy wiertniczej Beira D.

Najnowszy materiał pozwala przyjrzeć się DLC przygotowanemu przez twórców Still Wakes the Deep. Gracze wcielą się w postać Mhairi, stojącą na czele zespołu nurków. Gameplay trailer znajduje się na dole wiadomości.

1986 rok. Beira D to teraz stalowy, skrzypiący grobowiec zalegający w mrocznych odmętach Morza Północnego. Co tak naprawdę stało się tego pamiętnego, grudniowego dnia 1975 roku, gdy doszło do zerwania komunikacji z kontynentem i zatonięcia platformy? Jakich odpowiedzi doczekają się członkowie rodzin, którzy po dziesięciu latach wciąż opłakują bliskich?

Wcielasz się w postać Mhairi, która znajdzie te odpowiedzi. Na czele zespołu nurków saturowanych schodzisz do wraku Beiry D, rozświetlając gęsty jak smoła mrok anemicznym światłem latarek. Twoja misja: poznać los załogi i odzyskać to, co po nich zostało. – czytamy w opisie DLC.