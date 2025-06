Ciepło przyjęty horror psychologiczny dostanie DLC. Wkrótce premiera Still Wakes the Deep: Siren’s Rest

Wcielając się w postać Mhairi, gracze podejmą się nurkowania głębinowego, by odkryć prawdę o katastrofie i poznać losy załogi. Twórcy obiecują od półtorej do dwóch godzin rozgrywki, z wyraźnym naciskiem na eksplorację podwodną. Zwiastowane są również zagadki o charakterze międzywymiarowym, które mają zostać wyjaśnione po premierze DLC.

Studio The Chinese Room ogłosiło premierę nowego fabularnego rozszerzenia do swojej produkcji Still Wakes the Deep. DLC zatytułowane Siren's Rest zadebiutuje na rynku już za kilka dni. Premiera planowana jest bowiem na 18 czerwca 2025 roku.

Warto dodać, że do 2 lipca Still Wakes the Deep: Siren’s Rest kupimy w obniżonej cenie na platformie Steam. DLC kosztuje obecnie 33,14 zł.