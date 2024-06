Still Wakes the Deep debiutuje w Xbox Game Pass. Pierwsze recenzje już w sieci

Xbox Game Pass otrzyma w lipcu aż 6 gier na premierę, ale już dzisiaj w ręce abonentów amerykańskiej firmy również trafi interesująca nowość. Na rynku debiutuje bowiem Still Wakes the Deep, czyli przygodowa gra akcji FPP w klimacie horroru od studia The Chinese Room. W sieci pojawiły się już natomiast pierwsze recenzje nowej produkcji twórców Amnesia: A Machine for Pig, które potwierdzają, że biblioteka usługi Microsoftu zostanie dziś wzbogacona o naprawdę solidny tytuł.

Premiera i recenzje Still Wakes the Deep

W chwili pisania tej wiadomości Still Wakes the Deep może pochwalić się średnią ocen na poziomie 75 punktów (na podstawie 35 opinii) w serwisie OpenCritic. Warto dodać, że 65% recenzentów poleca najnowszą produkcję studia The Chinese Room. Dziennikarze chwalą wspomniany tytuł przede wszystkim za atmosferę, a także scenariusz oraz voice-acting. Wśród zalet wymienia się również projekty lokacji oraz przeciwników.