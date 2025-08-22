Zaloguj się lub Zarejestruj

To wspaniała wiadomość dla fanów. Pierwsze szczegóły na temat Resident Evil: Code Veronica Remake są naprawdę ekscytujące

Mikołaj Berlik
2025/08/22 20:34
1
0

W mediach społecznościowych pojawił się bardzo ważny wpis.

Capcom nie zwalnia tempa i szykuje dla fanów kolejny wielki powrót w ramach swojego kultowego cyklu. Według najnowszych doniesień trwają prace nad pełnoprawnym odświeżeniem Resident Evil: Code Veronica.

Resident Evil: Code Veronica Remake – co wiemy o projekcie?

Japoński producent już na początku przyszłego roku dostarczy graczom Resident Evil Requiem, czyli zupełnie nową odsłonę serii. To jednak nie jedyny projekt, nad którym trwają prace. Znany insider Dusk Golem ujawnił, że kolejnym dużym przedsięwzięciem Capcomu jest remake Resident Evil: Code Veronica. Jego informacje od lat sprawdzają się przy kolejnych odsłonach marki, dlatego społeczność fanów traktuje te doniesienia bardzo poważnie.

Według przecieków, za odświeżenie odpowiedzialni są twórcy, którzy wcześniej pracowali przy Resident Evil 2 Remake oraz Resident Evil 4 Remake. Oznacza to, że w projekt zaangażowano deweloperów z dużym doświadczeniem, a Capcom nie traktuje gry jako pobocznej ciekawostki. Insider podkreślił, że Code Veronica Remake otrzymało spory budżet i powstaje z takim samym rozmachem, jak główne części serii.

Pełnoprawny remake oznacza nie tylko poprawę oprawy graficznej, ale także wprowadzenie nowoczesnych mechanik znanych z ostatnich odsłon. Jeśli przecieki okażą się prawdziwe, gracze mogą spodziewać się dynamicznych starć, rozbudowanego systemu eksploracji oraz klimatu grozy na najwyższym poziomie. Capcom ma już doświadczenie w tworzeniu takich projektów, a sukcesy RE2 Remake i RE4 Remake pokazują, że studio potrafi tchnąć nowe życie w klasyki.

Tagi:

News
Capcom
horror
przeciek
Resident Evil
Komentarze
1
Thrall
Gramowicz
Dzisiaj 22:14

Dusk Golem naczelny dezinformator i bajkopisarz przy okazji Resident Evil 9.




