To wspaniała wiadomość dla fanów. Pierwsze szczegóły na temat Resident Evil: Code Veronica Remake są naprawdę ekscytujące

Capcom nie zwalnia tempa i szykuje dla fanów kolejny wielki powrót w ramach swojego kultowego cyklu. Według najnowszych doniesień trwają prace nad pełnoprawnym odświeżeniem Resident Evil: Code Veronica.

Resident Evil: Code Veronica Remake – co wiemy o projekcie?

Japoński producent już na początku przyszłego roku dostarczy graczom Resident Evil Requiem, czyli zupełnie nową odsłonę serii. To jednak nie jedyny projekt, nad którym trwają prace. Znany insider Dusk Golem ujawnił, że kolejnym dużym przedsięwzięciem Capcomu jest remake Resident Evil: Code Veronica. Jego informacje od lat sprawdzają się przy kolejnych odsłonach marki, dlatego społeczność fanów traktuje te doniesienia bardzo poważnie.

