Directive 8020 w akcji. Zobaczcie 13 minut gameplayu z Gamescom 2025

Supermassive Games, mimo ogłoszenia przesunięcia premiery Directive 8020 na rok 2026, nie pozostawiło fanów z pustymi rękami, prezentując obszerny fragment rozgrywki podczas tegorocznych targów Gamescom. Ujawniony, 13-minutowy materiał, koncentruje się na prologu.
Directive 8020 – gameplay z Gamescom 2025
Zaprezentowany gameplay z Directive 8020 przybliża misję bohaterów – Simms i Cartera – wysłanych na zewnętrzną powierzchnię statku kosmicznego Cassiopeia. Ich zadanie polega na zbadaniu nagłego uszkodzenia kadłuba, które zagraża integralności jednostki. Podczas eksploracji kadłuba, duet nie tylko odnajduje szczelinę, ale również ledwo unika bezpośredniego kontaktu z dziwnym, obcym organizmem ukrytym na jednej z części statku.
Kinowa przygoda łącząca survival horror i science fiction autorstwa twórców UNTIL DAWN i THE QUARRY – emocjonująca walka o przetrwanie z rozbudowaną fabułą, w której twoje wybory mają znaczenie.
Ziemia umiera. Ludzkości kończy się czas. Tau Ceti f położona 12 lat świetlnych od domu jest promykiem nadziei. Gdy kolonizacyjny statek kosmiczny Cassiopeia rozbija się na planecie, jego załoga szybko przekonuje się o tym, że nie jest sama.
Załoga statku Cassiopeia, jeśli chce bezpiecznie wrócić do domu, musi przechytrzyć obcy organizm zdolny do imitowania swoich ofiar. Walcząc o przetrwanie, musi zmierzyć się z najtrudniejszą z decyzji: czy ma ocalić siebie i w ten sposób zaryzykować życie wszystkich ludzi na Ziemi. – brzmi opis gry.
Przypomnijmy raz jeszcze, że Directive 8020 trafi na rynek w 2026 roku. Gra zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.
