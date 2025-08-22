Directive 8020 w akcji. Zobaczcie 13 minut gameplayu z Gamescom 2025

Klimatyczny materiał znajduje się na dole wiadomości.

Kinowa przygoda łącząca survival horror i science fiction autorstwa twórców UNTIL DAWN i THE QUARRY – emocjonująca walka o przetrwanie z rozbudowaną fabułą, w której twoje wybory mają znaczenie.

Ziemia umiera. Ludzkości kończy się czas. Tau Ceti f położona 12 lat świetlnych od domu jest promykiem nadziei. Gdy kolonizacyjny statek kosmiczny Cassiopeia rozbija się na planecie, jego załoga szybko przekonuje się o tym, że nie jest sama.

Załoga statku Cassiopeia, jeśli chce bezpiecznie wrócić do domu, musi przechytrzyć obcy organizm zdolny do imitowania swoich ofiar. Walcząc o przetrwanie, musi zmierzyć się z najtrudniejszą z decyzji: czy ma ocalić siebie i w ten sposób zaryzykować życie wszystkich ludzi na Ziemi. – brzmi opis gry.