Steven Spielberg przyciągnął tłumy do kin. Nowe science fiction zarabia więcej od prognoz, ale gorzej od innych filmów tego roku

Dzień objawienia, nowe science fiction od Stevena Spielberga, jest w kinach od ostatniego piątku, 12 czerwca. Jeszcze przed weekendem prognozy mówiły o otwarciu w okolicach 35 milionów dolarów. Tymczasem Dzień objawienia pozytywnie zaskoczył branżę i zmierza po około 44 miliony dolarów w amerykańskich kinach oraz blisko 93 miliony dolarów na całym świecie.

Dzień objawienia z bardzo dobrym startem w kinach

Nowy film to powrót Stevena Spielberga do jednej z jego ulubionych tematyk. Reżyser po raz kolejny opowiada historię o kontakcie ludzkości z pozaziemską inteligencją, nawiązując do motywów obecnych wcześniej w takich filmach jak Bliskie spotkania trzeciego stopnia, E.T. czy Wojna światów. Tym razem w centrum wydarzeń znajduje się odkrycie, które może całkowicie zmienić wiedzę ludzkości o istnieniu obcych cywilizacji.