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Steven Spielberg przyciągnął tłumy do kin. Nowe science fiction zarabia więcej od prognoz, ale gorzej od innych filmów tego roku

Jakub Piwoński
2026/06/15 08:30
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Nowy film legendarnego reżysera notuje jedno z najlepszych otwarć w jego karierze.

Dzień objawienia, nowe science fiction od Stevena Spielberga, jest w kinach od ostatniego piątku, 12 czerwca. Jeszcze przed weekendem prognozy mówiły o otwarciu w okolicach 35 milionów dolarów. Tymczasem Dzień objawienia pozytywnie zaskoczył branżę i zmierza po około 44 miliony dolarów w amerykańskich kinach oraz blisko 93 miliony dolarów na całym świecie.

Dzień objawienia
Dzień objawienia

Dzień objawienia z bardzo dobrym startem w kinach

Nowy film to powrót Stevena Spielberga do jednej z jego ulubionych tematyk. Reżyser po raz kolejny opowiada historię o kontakcie ludzkości z pozaziemską inteligencją, nawiązując do motywów obecnych wcześniej w takich filmach jak Bliskie spotkania trzeciego stopnia, E.T. czy Wojna światów. Tym razem w centrum wydarzeń znajduje się odkrycie, które może całkowicie zmienić wiedzę ludzkości o istnieniu obcych cywilizacji.

Dla Spielberga jest to szczególnie ważny sukces. Tylko cztery filmy w jego karierze zaliczyły lepsze otwarcie: Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki (100,1 mln dolarów), Zaginiony świat: Jurassic Park (72,1 mln), Wojna światów (64,8 mln) oraz Park jurajski (50,1 mln). Co więcej, jest to najlepszy wynik otwarcia oryginalnego filmu w jego dorobku.

GramTV przedstawia:

Warto jednak zauważyć, że na tle całego 2026 roku rezultat nie należy do rekordowych. W ostatnich miesiącach lepiej startowały między innymi Backrooms z otwarciem przekraczającym 80 milionów dolarów oraz Straszny film 6, a także Władcy Wszechświata, które rozpoczęło kinową przygodę od ponad 50 milionów dolarów. W ten weekend filmy te zanotowały jednak wyraźny spadek.

Mimo to dla Hollywood najważniejszy jest inny sygnał. W czasach dominacji sequeli, remake'ów i znanych marek Spielberg po raz kolejny udowodnił, że widzowie wciąż są gotowi tłumnie ruszyć do kin na całkowicie nową historię sygnowaną jego nazwiskiem.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/6/13/masters-of-the-universe-and-scary-movie-6-to-drop-70-in-second-weekends

Tagi:

Popkultura
kino
wyniki finansowe
science fiction
Steven Spielberg
box office
Emily Blunt
nowy film
Disclosure Day
Dzień objawienia
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112