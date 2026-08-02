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Christopher Nolan uderza w krytyków filmowych. „Nie tak działa opowiadanie historii”

Jakub Piwoński
2026/08/02 11:30
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Reżyser Oppenheimera i Odysei uważa, że współczesna krytyka filmowa coraz częściej skupia się na wyszukiwaniu schematów, zamiast oceniać, czy historia rzeczywiście działa na widza.

Christopher Nolan nie należy do twórców, którzy często komentują pracę recenzentów. Tym razem jednak postanowił zabrać głos na temat współczesnej krytyki filmowej. Podczas wywiadu udzielonego w Chinach reżyser przekonywał, że część krytyków zbyt mocno koncentruje się na analizowaniu mechanizmów narracyjnych, przez co traci z oczu istotę opowiadania historii.

Odyseja
Odyseja

Nolan: rozpoznanie schematu nie oznacza, że przestał działać

Zdaniem reżysera sam fakt, że widz potrafi dostrzec, w jaki sposób film buduje emocje, nie oznacza jeszcze, że dana scena czy cały film poniosły porażkę.

To fundamentalna wada krytyki filmowej. Samo rozpoznanie mechanizmu nie sprawia, że przestaje on działać. To nie tak działa opowiadanie historii.

Nolan uważa, że część recenzentów wychodzi z błędnego założenia, iż skoro potrafi wyjaśnić, dlaczego dana scena wywołuje określone emocje, to automatycznie traci ona swoją wartość.

Ludzie sądzą, że skoro rozumieją, dlaczego historia oddziałuje na nich w określony sposób, oznacza to, że nie zadziałała. To nieprawda.

GramTV przedstawia:

Jednocześnie twórca zaznaczył, że język filmu nie jest czymś stałym. Przyznał, że gdy określone motywy czy rozwiązania stają się zbyt przewidywalne, twórcy powinni szukać nowych sposobów opowiadania historii.

Słowa Nolana z pewnością wywołają dyskusję, zwłaszcza że od lat uchodzi on za jednego z najbardziej cenionych współczesnych reżyserów. Jego najnowszym filmem jest Odyseja, która już teraz uznawana jest za jedno z największych wydarzeń kinowych 2026 roku. Widowisko cieszy się bardzo dobrymi recenzjami. Jeszcze lepiej radzi sobie w kinach, gdzie zebrał już ponad 700 mln dolarów.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/8/1/christopher-nolan-thinks-film-critics-nitpick-too-much-thats-not-how-storytelling-works

Tagi:

Popkultura
oceny
recenzje
kino
filmy
Christopher Nolan
krytyka
Odyseja
krytyk filmowy
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 12:04

Szkoda że nie zdawał sobie tego typu pytań...




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112