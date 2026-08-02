Christopher Nolan uderza w krytyków filmowych. „Nie tak działa opowiadanie historii”

Reżyser Oppenheimera i Odysei uważa, że współczesna krytyka filmowa coraz częściej skupia się na wyszukiwaniu schematów, zamiast oceniać, czy historia rzeczywiście działa na widza.

Christopher Nolan nie należy do twórców, którzy często komentują pracę recenzentów. Tym razem jednak postanowił zabrać głos na temat współczesnej krytyki filmowej. Podczas wywiadu udzielonego w Chinach reżyser przekonywał, że część krytyków zbyt mocno koncentruje się na analizowaniu mechanizmów narracyjnych, przez co traci z oczu istotę opowiadania historii.

Nolan: rozpoznanie schematu nie oznacza, że przestał działać

Zdaniem reżysera sam fakt, że widz potrafi dostrzec, w jaki sposób film buduje emocje, nie oznacza jeszcze, że dana scena czy cały film poniosły porażkę.