Fani science fiction mają powody do niepokoju. Sequel wielkiego hitu serii Obcy może w ogóle nie powstać

Najnowsze doniesienia sugerują, że Obcy: Romulus 2 napotkał poważne problemy, a jego przyszłość jest dziś wyjątkowo niepewna.

Po bardzo dobrym przyjęciu filmu Obcy: Romulus, który zarobił na całym świecie około 350 milionów dolarów przy budżecie wynoszącym 80 milionów, wydawało się, że kontynuacja jest jedynie kwestią czasu. Tymczasem zza kulis napływają informacje, które mogą rozczarować fanów kultowej serii science fiction. Już wcześniej wysyłano niepokojące sygnały, które teraz zdają się potwierdzać. Za dużo problemów, za mało rozwiązań. Co dalej z Obcy: Romulus 2? Według nieoficjalnych doniesień sequel Obcy: Romulus został bezterminowo odłożony na półkę, a jego realizacja stoi obecnie pod dużym znakiem zapytania. Powodów ma być kilka i związane są z przebijającymi się do mediów wcześniejszymi doniesieniami.

Pierwotnie za film ponownie odpowiadał Fede Álvarez, który miał już pracować nad scenariuszem. Reżyser planował sprowadzić z powrotem Michaela Fassbendera w roli androida Davida, znanego z Prometeusza i Obcego: Przymierza. Według tych samych źródeł właśnie ten pomysł miał doprowadzić do konfliktu z Ridleyem Scottem, producentem serii i twórcą postaci Davida, który nie chciał, by bohater pojawił się w filmie realizowanym przez innego reżysera. Co więcej, sam Scott wielokrotnie podkreślał, że ma zamiar do serii jeszcze wrócić.

GramTV przedstawia:

Ostatecznie Álvarez miał opuścić projekt, a studio rozpoczęło poszukiwania jego następcy. Rozmowy prowadzono z Michaelem Sarnoskim oraz Sébastienem Vaničkiem, jednak żadna z nich nie zakończyła się podpisaniem umowy. Film nie ma więc na chwilę obecną reżysera. Według tych samych doniesień 20th Century Studios nie zamierza jednak porzucać marki Obcy. Nad zupełnie nowym filmem ma obecnie pracować Brian Duffield, który przygotowuje projekt niezwiązany bezpośrednio z wydarzeniami z Alien: Romulus. Na razie warto jednak pamiętać, że są to nieoficjalne informacje, a studio nie potwierdziło zawieszenia prac nad sequelem.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









