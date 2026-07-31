Jedno z najbardziej wyczekiwanych science fiction odejdzie od książki. Szykuje się wielka niespodzianka

Denis Villeneuve ma wyjść poza wydarzenia opisane w drugiej powieści Franka Herberta. Według Javiera Bardema finał trylogii zaskoczy nawet czytelników książek.

Choć od dawna wiadomo, że Diuna: Część trzecia będzie oparta przede wszystkim na Mesjaszu Diuny, nowe wypowiedzi aktora biorącego udział w produkcji, Javiera Bardema, sugerują, że Denis Villeneuve przygotował znacznie większą niespodziankę. Aktor zapowiedział, że film nie tylko wyjdzie poza fabułę drugiej książki Franka Herberta, ale zakończy się w sposób, którego „nikt się nie spodziewa”.

Villeneuve ma sięgnąć dalej niż Mesjasz Diuny

W rozmowie z Entertainment Tonight Bardem nie krył zachwytu nad ukończonym filmem, który obecnie znajduje się na etapie montażu.