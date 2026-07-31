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Jedno z najbardziej wyczekiwanych science fiction odejdzie od książki. Szykuje się wielka niespodzianka

Jakub Piwoński
2026/07/31 14:30
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Denis Villeneuve ma wyjść poza wydarzenia opisane w drugiej powieści Franka Herberta. Według Javiera Bardema finał trylogii zaskoczy nawet czytelników książek.

Choć od dawna wiadomo, że Diuna: Część trzecia będzie oparta przede wszystkim na Mesjaszu Diuny, nowe wypowiedzi aktora biorącego udział w produkcji, Javiera Bardema, sugerują, że Denis Villeneuve przygotował znacznie większą niespodziankę. Aktor zapowiedział, że film nie tylko wyjdzie poza fabułę drugiej książki Franka Herberta, ale zakończy się w sposób, którego „nikt się nie spodziewa”.

Diuna
Diuna

Villeneuve ma sięgnąć dalej niż Mesjasz Diuny

W rozmowie z Entertainment Tonight Bardem nie krył zachwytu nad ukończonym filmem, który obecnie znajduje się na etapie montażu.

To będzie arcydzieło. Denis chce pójść jeszcze dalej niż w poprzednim filmie. Tak samo, jak druga część rozwinęła to, co zrobił w pierwszej.

Aktor zwrócił się również do fanów książkowego cyklu Franka Herberta.

Ci, którzy czytali Mesjasza Diuny, wiedzą, czego się spodziewać, ale film wykracza poza tę książkę. To będzie prawdziwa uczta i coś absolutnie niezwykłego.

GramTV przedstawia:

Słowa Bardema wpisują się w wcześniejsze doniesienia dotyczące filmu. Niedawno ogłoszono, że do obsady dołączyli Nakoa-Wolf Momoa i Ida Brooke, którzy wcielą się w Leto II i Ghanimę – dzieci Paula Atrydy i Chani. Sam ich udział sugeruje znaczący przeskok czasowy, ponieważ bohaterowie ci odgrywają istotną rolę dopiero w wydarzeniach znanych z Dzieci Diuny, trzeciej powieści Herberta.

Jeśli Villeneuve rzeczywiście wykorzysta elementy tej książki, oznaczałoby to, że Diuna: Część trzecia nie będzie jedynie wierną adaptacją Mesjasza Diuny, lecz zakończy historię Paula Atrydy w znacznie bardziej nieoczywisty sposób. W obsadzie filmu znaleźli się Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh, Jason Momoa, Javier Bardem, Robert Pattinson oraz Anya Taylor-Joy. Premiera widowiska została zaplanowana na 18 grudnia 2026 roku.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/7/30/denis-villeneuves-dune-3-is-currently-over-3-hours-javier-bardem-says-its-a-masterpiece-that-goes-beyond-messiah

Tagi:

Popkultura
film
kino
science fiction
Denis Villeneuve
Javier Bardem
Diuna
Diuna 3
adaptacja książki
Diuna: Część trzecia
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112