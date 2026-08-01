Twórca Yellowstone szykuje dwa nowe filmy. Jeden z nich to science fiction

Taylor Sheridan ma już na koncie kilka pełnometrażowych filmów. Na horyzoncie pojawiły się kolejne.

Niedawno pisaliśmy o tym, że Taylor Sheridan został pochwalony przez Zoe Saldañę za sposób, w jaki kreuje kobiece bohaterki. Tymczasem twórca jednego z największych telewizyjnych fenomenów ostatnich lat rozwija kolejne projekty – tym razem z myślą o kinie. Sheridan wraca do projektów sprzed ery Yellowstone Choć Taylor Sheridan kojarzony jest dziś przede wszystkim z serialami Yellowstone, 1883, 1923 czy Lioness, wygląda na to, że coraz śmielej wraca również do pełnometrażowych produkcji. Zagraniczne media informują, że należąca do niego firma Bosque Ranch Productions, wspólnie z 101 Studios, przejęła prawa do dwóch scenariuszy autorstwa Andrew Laurena, producenta nagrodzonego Oscarem filmu The Brutalist.

Oba scenariusze mają dla Sheridana szczególne znaczenie. Powstały jeszcze zanim stał się jednym z najbardziej wpływowych twórców telewizyjnych ostatnich lat. Reżyser i scenarzysta pracował nad nimi na wcześniejszym etapie rozwoju, a teraz ma ponownie zaangażować się w ich realizację, prawdopodobnie również dopracowując scenariusze.

GramTV przedstawia:

Pierwszy z filmów nosi tytuł Visalia. Opowie historię młodej Kubanki, która ucieka z ojczyzny w poszukiwaniu lepszego życia w Stanach Zjednoczonych. Niespodziewane zmiany polityczne zmuszą ją jednak do powrotu na Kubę, gdzie będzie musiała zmierzyć się zarówno z własną przeszłością. Drugim projektem jest Capture the Flag – dramat science fiction opowiadający o inżynierze NASA uczestniczącym w wyścigu o stworzenie pierwszego wielokrotnego użytku statku kosmicznego zdolnego dolecieć na Księżyc i bezpiecznie wrócić na Ziemię. Nowe filmy nie są jedynymi projektami, nad którymi pracuje Sheridan. Już w przyszłym roku do kin ma trafić F.A.S.T., widowisko akcji powstające dla Warner Bros., oparte na jednym z jego starszych scenariuszy, do którego twórca również powrócił po latach. Wszystko wskazuje więc na to, że autor Yellowstone nie zamierza ograniczać się wyłącznie do seriali. Przypomnijmy, że do najważniejszych filmów reżyserowanych przez Sheridana należą Aż do piekła i Wind River, nakręcone jeszcze przed erą Yellowstone.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









