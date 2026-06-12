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Steven Spielberg chciał nakręcić Bonda. Odrzucono go dwa razy, dzięki czemu świat dostał Indianę Jonesa

Jakub Piwoński
2026/06/12 12:20
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Słynny reżyser chciał nakręcić film o agencie 007, ale producenci serii nie byli zainteresowani. Ta decyzja doprowadziła do powstania jednej z największych przygodowych franczyz w historii kina.

Trudno dziś wyobrazić sobie bardziej cenionego reżysera niż Steven Spielberg. Okazuje się jednak, że nawet on usłyszał kiedyś stanowcze „nie”. I to nie raz. Legendarny filmowiec ujawnił w podcaście The Rest Is Entertainment, że przez lata marzył o wyreżyserowaniu filmu z serii o Jamesie Bondzie. Fascynacja agentem 007 zaczęła się już po obejrzeniu Dr. No, pierwszej kinowej przygody brytyjskiego szpiega.

Indiana Jones
Indiana Jones

Steven Spielberg chciał nakręcić Jamesa Bonda, a nakręcił… Indianę Jonesa

Po ogromnym sukcesie Szczęk, Spielberg postanowił zrobić pierwszy krok. Skontaktował się z legendarnym producentem bondowskiej serii, Albertem R. Broccoli, i zaoferował swoje usługi jako reżyser. Odpowiedź była krótka i jednoznaczna.

Zadzwoniłem do Cubby'ego Broccoliego po Szczękach i zgłosiłem się na ochotnika. Powiedział: „nie” i przeszedł do następnego tematu – wspomina Spielberg.

Reżyser nie zamierzał jednak odpuszczać. Po premierze Bliskich spotkań trzeciego stopnia ponownie spróbował swoich sił. Efekt? Kolejna odmowa. Po tym drugim niepowodzeniu Spielberg porzucił marzenie o Bondzie.

Paradoksalnie właśnie wtedy wydarzyło się coś, co na zawsze zmieniło historię kina przygodowego. Jak wspomina reżyser, podczas jednej z rozmów George Lucas powiedział mu:Mam coś lepszego niż Bond”. Chwilę później przedstawił pomysł na bohatera, który ostatecznie stał się Indianą Jonesem. Reszta jest już historią. W 1981 roku do kin trafił Poszukiwacze zaginionej Arki, rozpoczynając jedną z najbardziej kultowych serii przygodowych wszech czasów.

GramTV przedstawia:

Choć dziś temat powraca głównie jako ciekawostka, Spielberg został również zapytany, czy byłby zainteresowany wyreżyserowaniem Bonda obecnie. Odpowiedział z charakterystycznym dla siebie humorem:

Jeśli zapytają mnie teraz, moja odpowiedź brzmi: nie stać was na mnie.

Historia pokazuje jednak, że odmowa producentów Bonda mogła być jednym z najważniejszych „nie” w dziejach Hollywood. Gdyby Broccoli zgodził się zatrudnić Spielberga w latach 70., być może nigdy nie powstałby Indiana Jones, a kino przygodowe wyglądałoby dziś zupełnie inaczej. Tymczasem najnowszy film Stevena Spielberga wchodzi dziś do kin. Przeczytaj naszą recenzję Dnia objawienia.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/6/11/steven-spielberg-was-rejected-twice-from-directing-james-bond-now-he-says-you-cant-afford-me

Tagi:

Popkultura
film
kino
Amazon
James Bond
Steven Spielberg
producent
reżyser
Indiana Jones
kino akcji
kino szpiegowskie
kino przygodowe
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




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