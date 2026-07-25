81-letni Danny DeVito, niezapomniany Pingwin, chce nakręcić film

Od premiery jego ostatniego filmu minęły już 23 lata, ale Danny DeVito nie powiedział jeszcze ostatniego słowa.

Danny DeVito od lat kojarzony jest przede wszystkim z wybitnymi rolami aktorskimi, jednak wielu widzów zapomina, że przez lata z powodzeniem rozwijał również karierę reżyserską. Teraz, mając 81 lat, gwiazdor zapowiedział, że chce jeszcze raz stanąć za kamerą.

Danny DeVito planuje powrót do reżyserowania po ponad dwóch dekadach przerwy

W rozmowie z SFGATE DeVito ujawnił, że pracuje nad ekranizacją powieści McTeague autorstwa Franka Norrisa z 1899 roku. Historia opowiada o dentyście prowadzącym praktykę na Polk Street w San Francisco. Ta pozycja od la pozostaje jednym z wymarzonych projektów aktora.