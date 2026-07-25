81-letni Danny DeVito, niezapomniany Pingwin, chce nakręcić film

Od premiery jego ostatniego filmu minęły już 23 lata, ale Danny DeVito nie powiedział jeszcze ostatniego słowa.
Danny DeVito od lat kojarzony jest przede wszystkim z wybitnymi rolami aktorskimi, jednak wielu widzów zapomina, że przez lata z powodzeniem rozwijał również karierę reżyserską. Teraz, mając 81 lat, gwiazdor zapowiedział, że chce jeszcze raz stanąć za kamerą.
Danny DeVito planuje powrót do reżyserowania po ponad dwóch dekadach przerwy
W rozmowie z SFGATE DeVito ujawnił, że pracuje nad ekranizacją powieści McTeague autorstwa Franka Norrisa z 1899 roku. Historia opowiada o dentyście prowadzącym praktykę na Polk Street w San Francisco. Ta pozycja od la pozostaje jednym z wymarzonych projektów aktora.
Od zawsze próbowałem zrobić ten film. Jestem właśnie w trakcie składania tego projektu – przyznał DeVito.
Reżyser zdradził również, że chciałby nakręcić film bezpośrednio w San Francisco, odtwarzając wygląd miasta z przełomu XIX i XX wieku. Jak zaznaczył, wymagałoby to wykorzystania efektów specjalnych i odpowiednio wysokiego budżetu.
GramTV przedstawia:
DeVito porównał skalę planowanej produkcji do Aż poleje się krew Paula Thomasa Andersona. Nie jest to przypadkowe porównanie – powieść McTeague była już wcześniej adaptowana jako legendarny film Chciwość z 1924 roku w reżyserii Ericha von Stroheima, którego oryginalna wersja montażowa miała podobno aż dziewięć godzin.
Ostatnim filmem wyreżyserowanym przez Danny'ego DeVito była komedia Starsza pani musi zniknąć z 2003 roku. Produkcja okazała się rozczarowaniem zarówno artystycznym, jak i finansowym, po czym aktor całkowicie wycofał się z reżyserowania pełnometrażowych filmów. Na razie nie wiadomo, czy jego wymarzony projekt rzeczywiście doczeka się realizacji. DeVito przyznał jednak, że pracuje nad skompletowaniem finansowania.
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