Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy ujawniają nowy plakat. Sauron staje twarzą w twarz z Balrogiem

Amazon nie zwalnia tempa z promocją trzeciego sezonu Władcy Pierścieni: Pierścienie Władzy. Kilka dni po premierze pierwszego zwiastuna podczas San Diego Comic-Conu platforma zaprezentowała oficjalny plakat nowych odcinków. To właśnie on stawia w centrum uwagi pojedynek, o którym pisaliśmy już wcześniej – Saurona z Balrogiem.

Plakat Pierścieni Władzy zapowiada wielkie starcie

Nowa grafika przedstawia Mrocznego Władcę stojącego naprzeciw legendarnego Balroga znanego jako Zguba Durina. To właśnie ta konfrontacja ma być jednym z najważniejszych wydarzeń trzeciego sezonu. Twórcy ujawnili podczas Comic-Conu, że Balrog po raz pierwszy w historii ekranowych adaptacji przemówi. Głosu demonicznemu słudze Morgotha użyczy Simon Pegg. Showrunner J.D. Payne zapowiedział wcześniej, że potwór zostanie pokazany jako inteligentny i wyjątkowo niebezpieczny przeciwnik.