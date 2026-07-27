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Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy ujawniają nowy plakat. Sauron staje twarzą w twarz z Balrogiem

Jakub Piwoński
2026/07/27 14:10
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Po zwiastunie Prime Video ujawniło kolejny materiał promujący trzeci sezon. Grafika zapowiada jedno z najbardziej wyczekiwanych starć.

Amazon nie zwalnia tempa z promocją trzeciego sezonu Władcy Pierścieni: Pierścienie Władzy. Kilka dni po premierze pierwszego zwiastuna podczas San Diego Comic-Conu platforma zaprezentowała oficjalny plakat nowych odcinków. To właśnie on stawia w centrum uwagi pojedynek, o którym pisaliśmy już wcześniej – Saurona z Balrogiem.

Pierścienie Władzy
Pierścienie Władzy

Plakat Pierścieni Władzy zapowiada wielkie starcie

Nowa grafika przedstawia Mrocznego Władcę stojącego naprzeciw legendarnego Balroga znanego jako Zguba Durina. To właśnie ta konfrontacja ma być jednym z najważniejszych wydarzeń trzeciego sezonu. Twórcy ujawnili podczas Comic-Conu, że Balrog po raz pierwszy w historii ekranowych adaptacji przemówi. Głosu demonicznemu słudze Morgotha użyczy Simon Pegg. Showrunner J.D. Payne zapowiedział wcześniej, że potwór zostanie pokazany jako inteligentny i wyjątkowo niebezpieczny przeciwnik.

Przy okazji premiery plakatu potwierdzono również harmonogram emisji odcinków trzeciego sezonu. Amazon zapowiada kolejne rozdziały historii Mrocznego Władcy, który po wydarzeniach poprzednich sezonów będzie dążył do stworzenia Jedynego Pierścienia i podporządkowania sobie mieszkańców Śródziemia.

GramTV przedstawia:

W obsadzie nowych odcinków zobaczymy ponownie m.in. Morfydd Clark, Charliego Vickersa, Owaina Arthura i Daniela Weymana. Do serialu dołączyli także Eddie Marsan, Andrew Richardson, Adam Young oraz wspomniany Simon Pegg. Premiera trzeciego sezonu Władcy Pierścieni: Pierścienie Władzy została zaplanowana na 29 października.

Wczytywanie ramki mediów.

Źródło:https://sffgazette.com/fantasy/the-lord-of-the-rings/the-lord-of-the-rings-the-rings-of-power-season-3-poster-finds-sauron-facing-the-balrog-a11317

Tagi:

Popkultura
Amazon
fantasy
streaming
Lord of the Rings
plakat
Amazon Prime Video
Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy
The Lord of Rings
plakat z serialu
serial telewizyjny
Rings of Power
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




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