Władcy Wszechświata błyskawicznie trafili do streamingu. Amazon ratuje jedną z największych klap roku

Film zadebiutował w kinach zaledwie w czerwcu, a już można go oglądać w ramach abonamentu Prime Video. Tak szybkie przeniesienie wysokobudżetowej produkcji do streamingu zdarza się niezwykle rzadko.

Amazon MGM Studios nie zamierza dłużej czekać. 22 lipca film Władcy Wszechświata trafił do oferty Prime Video, zaledwie kilka tygodni po kinowej premierze. To wyjątkowo nietypowa decyzja, zwłaszcza w przypadku widowiska, którego budżet wyniósł około 170 milionów dolarów.

Kinowa porażka Władców Wszechświata przyspieszyła premierę w Prime Video

W normalnych okolicznościach wysokobudżetowe produkcje najpierw trafiają do cyfrowej sprzedaży i wypożyczeń (PVOD), a dopiero po pewnym czasie stają się częścią abonamentu platform streamingowych. W przypadku Władców Wszechświata Amazon całkowicie zrezygnował z tego etapu i niemal od razu udostępnił film swoim subskrybentom.