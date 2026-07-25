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Władcy Wszechświata błyskawicznie trafili do streamingu. Amazon ratuje jedną z największych klap roku

Jakub Piwoński
2026/07/25 11:30
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Film zadebiutował w kinach zaledwie w czerwcu, a już można go oglądać w ramach abonamentu Prime Video. Tak szybkie przeniesienie wysokobudżetowej produkcji do streamingu zdarza się niezwykle rzadko.

Amazon MGM Studios nie zamierza dłużej czekać. 22 lipca film Władcy Wszechświata trafił do oferty Prime Video, zaledwie kilka tygodni po kinowej premierze. To wyjątkowo nietypowa decyzja, zwłaszcza w przypadku widowiska, którego budżet wyniósł około 170 milionów dolarów.

Władcy Wszechświata
Władcy Wszechświata

Kinowa porażka Władców Wszechświata przyspieszyła premierę w Prime Video

W normalnych okolicznościach wysokobudżetowe produkcje najpierw trafiają do cyfrowej sprzedaży i wypożyczeń (PVOD), a dopiero po pewnym czasie stają się częścią abonamentu platform streamingowych. W przypadku Władców Wszechświata Amazon całkowicie zrezygnował z tego etapu i niemal od razu udostępnił film swoim subskrybentom.

GramTV przedstawia:

Powód wydaje się oczywisty. Produkcja okazała się dużym rozczarowaniem w kinach. Film zarobił około 64,6 mln dolarów w USA i 113 mln dolarów na całym świecie, co przy budżecie wynoszącym 170 mln dolarów jest wynikiem dalekim od oczekiwań studia. Nie pomogły nawet pozytywne recenzje. Teraz film ma szansę nadrobić spore straty studia poprzez uatrakcyjnienie oferty abonamentowej.

Za Władców Wszechświata odpowiada Travis Knight (Bumblebee), a w rolę He-Mana (księcia Adama) wcielił się Nicholas Galitzine. Na ekranie partnerują mu m.in. Jared Leto jako Skeletor, Camila Mendes, Idris Elba, Alison Brie i Morena Baccarin. Film opowiada nową wersję historii księcia Eternii, który musi odzyskać Miecz Mocy i stanąć do walki ze Szkieletorem, by ocalić swoje królestwo. Jeśli przegapiliście kinową premierę z pierwszej połowy czerwca, od 22 lipca produkcję można obejrzeć w ramach abonamentu Prime Video.

Źródło:https://maxblizz.com/masters-of-the-universe-coming-to-vod-release-date-revealed/

Tagi:

Popkultura
data premiery
Amazon
fantasy
streaming
vod
Amazon Prime Video
He-Man
Masters of the Universe
Władcy wszechświata
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
1
Painkiller
Gramowicz
Dzisiaj 12:41

Uwzględniając że zdecydowana większość widowni to jak napisali ludzie w przedziale 30 do 50+ lat, ten film lepiej by wyglądał z kategorią 16+ lub R. Zaznaczmy że tutaj specjalnie nie ma krwi aby zaniżyć PEGI dla dzieci które to kompletnie olały. 

Kategoria R była by tutaj czymś zaskakująco ciekawym, takie mam przeczucie. Mam na myśli kategoria R w stylu Deadpoola (gore + humor).Sequel w takiej opcji z She-Ra może by nawet niespodziewanie zainteresował młodsze grono (zobaczcie ile młodych poszło do kina na obsesje ^^ a to nie film dla małolatów 15 i mniej)




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