Stephen King wymienił 10 swoich ulubionych filmów. Co znalazło się na liście?

Już 12 września na ekrany kin trafi Wielki marsz – filmowa adaptacja kultowej powieści Stephena Kinga. Jak informowaliśmy wcześniej, produkcja zebrała znakomite recenzje jeszcze przed premierą. Zapowiada się kolejny hit sygnowany nazwiskiem słynnego autora horrorów. Niezależnie od tego King pozostaje bardzo aktywny w mediach społecznościowych i chętnie dzieli się z fanami swoimi spostrzeżeniami. Wcześniej pisaliśmy też o tym, jakie zdanie ma autor na temat kina superbohaterskiego.

Stephen King – 10 ulubionych filmów

Tym razem King za pośrednictwem platformy X opublikował listę dziesięciu ulubionych filmów. Pisarz od razu zaznaczył, że nie uwzględnił w zestawieniu adaptacji własnych książek, takich jak Skazani na Shawshank, Zielona mila czy Misery. Warto zwrócić uwagę, że na liście znalazły się tytuły w większości z lat 70.