Stephen King wymienił 10 swoich ulubionych filmów. Co znalazło się na liście?

Jakub Piwoński
2025/09/09 14:40
Autor horrorów lubi kino różnorodne.

Już 12 września na ekrany kin trafi Wielki marsz – filmowa adaptacja kultowej powieści Stephena Kinga. Jak informowaliśmy wcześniej, produkcja zebrała znakomite recenzje jeszcze przed premierą. Zapowiada się kolejny hit sygnowany nazwiskiem słynnego autora horrorów. Niezależnie od tego King pozostaje bardzo aktywny w mediach społecznościowych i chętnie dzieli się z fanami swoimi spostrzeżeniami. Wcześniej pisaliśmy też o tym, jakie zdanie ma autor na temat kina superbohaterskiego.

Stephen King
Stephen King

Stephen King – 10 ulubionych filmów

Tym razem King za pośrednictwem platformy X opublikował listę dziesięciu ulubionych filmów. Pisarz od razu zaznaczył, że nie uwzględnił w zestawieniu adaptacji własnych książek, takich jak Skazani na Shawshank, Zielona mila czy Misery. Warto zwrócić uwagę, że na liście znalazły się tytuły w większości z lat 70.

Na liście znalazły przedstawiciele różnych gatunków i stylów – zarówno klasyki Hollywood, jak i dzieła uznawane za filmy przełomowe w historii kina:

  • Cena strachu (1977, reż. William Friedkin)
  • Ojciec chrzestny II (1974, reż. Francis Ford Coppola)
  • Ucieczka gangstera (1972, reż. Sam Peckinpah)
  • Dzień świstaka (1993, reż. Harold Ramis)
  • Casablanca (1942, reż. Michael Curtiz)
  • Skarb Sierra Madre (1948, reż. John Huston)
  • Szczęki (1975, reż. Steven Spielberg)
  • Ulice nędzy (1973, reż. Martin Scorsese)
  • Bliskie spotkania trzeciego stopnia (1977, reż. Steven Spielberg)
  • Podwójne ubezpieczenie (1944, reż. Billy Wilder)

Lista pokazuje, że King ceni kino różnorodne – od klasycznych dramatów, filmów science fiction, thrillerów i filmów noir, po arcydzieła Spielberga czy kultową komedię z lat 90. Z pewnością fabuły tych filmów inspirowały jego twórczość.

Źródło:https://deadline.com/2025/09/stephen-king-top-10-movies-of-all-time-list-1236512811/

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


