Stephen King wymienił 10 swoich ulubionych filmów. Co znalazło się na liście?

Tym razem King za pośrednictwem platformy X opublikował listę dziesięciu ulubionych filmów. Pisarz od razu zaznaczył, że nie uwzględnił w zestawieniu adaptacji własnych książek, takich jak Skazani na Shawshank, Zielona mila czy Misery. Warto zwrócić uwagę, że na liście znalazły się tytuły w większości z lat 70.
Na liście znalazły przedstawiciele różnych gatunków i stylów – zarówno klasyki Hollywood, jak i dzieła uznawane za filmy przełomowe w historii kina:
Cena strachu (1977, reż. William Friedkin)
Ojciec chrzestny II (1974, reż. Francis Ford Coppola)
Ucieczka gangstera (1972, reż. Sam Peckinpah)
Dzień świstaka (1993, reż. Harold Ramis)
Casablanca (1942, reż. Michael Curtiz)
Skarb Sierra Madre (1948, reż. John Huston)
Szczęki (1975, reż. Steven Spielberg)
Ulice nędzy (1973, reż. Martin Scorsese)
Bliskie spotkania trzeciego stopnia (1977, reż. Steven Spielberg)
Podwójne ubezpieczenie (1944, reż. Billy Wilder)
Lista pokazuje, że King ceni kino różnorodne – od klasycznych dramatów, filmów science fiction, thrillerów i filmów noir, po arcydzieła Spielberga czy kultową komedię z lat 90. Z pewnością fabuły tych filmów inspirowały jego twórczość.
