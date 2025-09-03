To najlepsza ekranizacja powieści Stephena Kinga? Niemal 100% pozytywnych recenzji

Szykuje się kolejna uczta dla fanów adaptowania twórczości popularnego pisarza.
Rok 2025 okazuje się przełomowy dla miłośników twórczości Stephena Kinga. Po sukcesach filmów Małpa i Życie Chucka, najnowsza adaptacja powieści mistrza grozy, Wielki marsz w reżyserii Francisa Lawrence’a, zbiera entuzjastyczne recenzje przed swoją premierą zaplanowaną na koniec bieżącego miesiąca. Film, oparty na jednej z bardziej wymagających książek Kinga, już teraz zdobywa uznanie krytyków i zapowiada się na kolejny hit w bogatej filmografii inspirowanej jego dziełami.
Wielki marsz – krytycy zachwyceni ekranizacją powieści Stephena Kinga
Wielki marsz opowiada historię pełną napięcia i emocji, stawiając przed widzami pytanie, jak daleko byliby w stanie się posunąć w obliczu ekstremalnych wyzwań. Reżyser Francis Lawrence, znany z serii Igrzyska śmierci, stworzył dzieło, które krytycy określają jako przejmujące i głęboko angażujące. W rolach głównych błyszczą Cooper Hoffman i David Jonsson, których kreacje są powszechnie chwalone za intensywność i autentyczność. Film zyskał na Rotten Tomatoes imponującą ocenę 94% na podstawie 34 recenzji, co czyni go jednym z najlepiej ocenianych tytułów inspirowanych prozą Kinga w historii.
Film chwalony jest za wierność duchowi literackiego pierwowzoru oraz za zdolność do oddania emocjonalnej głębi postaci. Sam Stephen King wyraził zadowolenie z adaptacji, co dla scenarzysty JT Mollnera było ogromnym wyróżnieniem. Warto zauważyć, że przez lata powieść uchodziła za trudną do przeniesienia na ekran, a nieudane próby podejmowali wcześniej tacy twórcy jak George A. Romero czy Frank Darabont. Lawrence’owi i Mollnerowi udało się jednak przełamać te trudności, tworząc film, który łączy w sobie intensywną atmosferę thrillera z głębokim przesłaniem. Poniżej przeczytacie wybrane opinie.
Wielki marsz to jedna z najlepszych adaptacji Stephena Kinga w historii, stając ramię w ramię z takimi klasykami jak Zielona mila, Misery czy Stań przy mnie - GamesRadar+.
Wielki marsz nie jest filmem dla osób o słabych nerwach, ale to jedna z najlepszych adaptacji Stephena Kinga w historii i jeden z najlepszych dystopijnych filmów science-fiction, jakie pojawiły się na dużym ekranie od bardzo dawna - Total Film.
Wielki marsz przekracza nawet najbardziej optymistyczne oczekiwania, z łatwością stając się jedną z najlepszych adaptacji Stephena Kinga - Collider.
Wielki marsz to emocjonalnie miażdżąca, wybitna adaptacja Stephena Kinga, bez wątpienia jeden z najlepszych filmów 2025 roku - Slashfilm.
Wsparty znakomitymi kreacjami Coopera Hoffmana i Davida Jonssona, Wielki marsz przezwycięża powtarzalność swojej fabuły, dostarczając aktualne i mocne potępienie znormalizowanej przemocy… z dodatkiem wyjątkowo brutalnej przemocy w kategorii R - IGN.
Ostatecznie Wielki marsz to świetny, angażujący film z interesującymi przemyśleniami na temat stanu świata. Nie wszystkie są w pełni wyrażone, ale zawsze wolę film, który ostrożnie zmierza w dobrym kierunku, niż taki, który pędzi na oślep, nie wiedząc, dokąd zmierza - Screen Rant.
Utknięty w latach 70., kiedy powstała oryginalna książka, z komentarzem społecznym i politycznym na poziomie studenckim, a nie profesjonalnym. Hamill jest całkowicie zmarnowany, Jonsson robi, co może, a Hoffman jest bardzo nijakim głównym aktorem. Nudny - Beyond the Trailer.
Film chce być społecznie istotną przestrogą. Szkoda, że prowadzi widzów przez tak ponurą i przygnębiającą podróż - Entertainment Picks.
GramTV przedstawia:
W obsadzie znaleźli się: Cooper Hoffman, David Jonsson, Mark Hamill, Garrett Wareing, Charlie Plummer, Ben Wang, Roman Griffin Davis, Judy Greer, Tut Nyuot, Jordan Gonzalez, Joshua Odjick oraz Izabella Raven.
Przypomnijmy, że Wielki marsz trafi do polskich kin 26 września bieżącego roku.