To najlepsza ekranizacja powieści Stephena Kinga? Niemal 100% pozytywnych recenzji

Rok 2025 okazuje się przełomowy dla miłośników twórczości Stephena Kinga. Po sukcesach filmów Małpa i Życie Chucka, najnowsza adaptacja powieści mistrza grozy, Wielki marsz w reżyserii Francisa Lawrence’a, zbiera entuzjastyczne recenzje przed swoją premierą zaplanowaną na koniec bieżącego miesiąca. Film, oparty na jednej z bardziej wymagających książek Kinga, już teraz zdobywa uznanie krytyków i zapowiada się na kolejny hit w bogatej filmografii inspirowanej jego dziełami.

Wielki marsz – krytycy zachwyceni ekranizacją powieści Stephena Kinga

Wielki marsz opowiada historię pełną napięcia i emocji, stawiając przed widzami pytanie, jak daleko byliby w stanie się posunąć w obliczu ekstremalnych wyzwań. Reżyser Francis Lawrence, znany z serii Igrzyska śmierci, stworzył dzieło, które krytycy określają jako przejmujące i głęboko angażujące. W rolach głównych błyszczą Cooper Hoffman i David Jonsson, których kreacje są powszechnie chwalone za intensywność i autentyczność. Film zyskał na Rotten Tomatoes imponującą ocenę 94% na podstawie 34 recenzji, co czyni go jednym z najlepiej ocenianych tytułów inspirowanych prozą Kinga w historii.