Stephen King ma swoje zdanie na temat kina superbohaterskiego. "To prawie jak pornografia"

Stephen King, autor kultowych powieści grozy, których ekranizacje od lat cieszą się ogromną popularnością, w rozmowie z The Times nie szczędził krytyki współczesnym filmom o superbohaterach. Choć sam doskonale wie, jak wywołać strach i napięcie, uważa, że ekranowa przemoc w tych produkcjach jest często oderwana od rzeczywistości i nie wywołuje oczekiwanego efektu.

Co King myśli o kinie superbohaterskim?

W rozmowie z The Times autor nie szczędził słów krytyki pod adresem współczesnych filmów o superbohaterach.