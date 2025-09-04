Stephen King ma swoje zdanie na temat kina superbohaterskiego. "To prawie jak pornografia"

Nowy film na podstawie Kinga już wkrótce w kinach.
Stephen King, autor kultowych powieści grozy, których ekranizacje od lat cieszą się ogromną popularnością, w rozmowie z The Times nie szczędził krytyki współczesnym filmom o superbohaterach. Choć sam doskonale wie, jak wywołać strach i napięcie, uważa, że ekranowa przemoc w tych produkcjach jest często oderwana od rzeczywistości i nie wywołuje oczekiwanego efektu.
Co King myśli o kinie superbohaterskim?
W rozmowie z The Times autor nie szczędził słów krytyki pod adresem współczesnych filmów o superbohaterach.
W filmach o superbohaterach widzisz, jak superzłoczyńca burzy całe dzielnice miasta, a tymczasem nie pada ani kropla krwi. Coś tu nie gra. To prawie jak pornografia.
Ocena Kinga nie tyczy się jednak produkcji komiksowych z kategorią wiekową R, jak Dedpool i Wolverine, które w ostatnich latach stają się coraz popularniejsze. Pisarz podkreślił również, że jego własne podejście do przedstawiania przemocy wpłynęło na najnowszą ekranizację jego powieści Wielki marsz:
GramTV przedstawia:
Powiedziałem twórcom wprost: jeśli nie zamierzacie pokazać brutalności, to nie ma sensu zabierać się za ten film. Efekt? Film jest naprawdę brutalny.