Ghost of Tsushima z dużym zainteresowaniem na Steam. Rekord God of War pobity

Ghost of Tsushima: Director’s Cut nawet teraz nie może narzekać na brak zainteresowania na Steam. W chwili pisania tej wiadomości we wspomnianą produkcję gra ponad 33 tysiące użytkowników platformy Valve. Warto zwrócić również uwagę na „bardzo pozytywne” opinie.

Na koniec przypomnijmy, że Ghost of Tsushima zadebiutowało na rynku w lipcu 2020 roku jako tytuł ekskluzywny dla PlayStation 4. Rok później na PlayStation 4, jak i PlayStation 5 pojawiła się wersja Director’s Cut. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej edycji, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Ghost of Tsushima: Director's Cut. Samuraj nowej generacji.