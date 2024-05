Nowa zawartość do Stellar Blade na horyzoncie? Deweloperzy droczą się z graczami

Shift Up udostępnia tajemniczą grafikę.

Oficjalny profil Stellar Blade umieścił ostatnio tajemniczą grafikę w mediach społecznościowych. Obrazek przedstawia prawdopodobnie model jednego z przeciwników w grze, jednak równie istotnym punktem jest podpis, który głosi: „Przygotujcie się na przyszły tydzień”. Niestety na ten moment są to wszystkie informacje, które zostały przekazane przez twórców.

Warto jednak przypomnieć, że już na początku kwietnia Shift Up wspominało o planach na zawartość, która trafi do gry po premierze. Wspomniano wówczas między innymi o skórkach dla bohaterki. Wszystkie elementy, poza przypadkami współpracy z innymi markami, mają być darmowe. Nie sposób jednak z pewnością stwierdzić, co aktualnie przygotowali deweloperzy, zatem zainteresowanym pozostaje uzbroić się w cierpliwość.

Stellar Blade dostępne jest wyłącznie na PlayStation 5. Gra zadebiutowała na rynku 26 kwietnia 2024 roku.

