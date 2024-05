Death Stranding 2 w kolejnej fazie rozwoju. Zakończono ważny etap produkcji

Kilka miesięcy temu Hideo Kojima podzielił się pierwszymi informacjami na temat miejsca akcji Death Stranding 2: On The Beach. Prace nad grą cały czas trwają, ale wygląda na to, że wszystko idzie po myśli studia Kojima Productions. Japoński deweloper poinformował właśnie, że zespołowi udało się zakończyć ważny etap produkcji.

Death Stranding 2 wkracza w fazę „dostosowywania” – informuje Hideo Kojima

Kojima wspomniał o pracach nad Death Stranding 2: On The Beach w ostatnim odcinku swojego programu „Hideo Kojima’s Radio: Infinity” (dzięki Wccftech). Zgodnie z przekazanymi informacjami Kojima Productions zakończyło już zdjęcia oraz nagrania z udziałem aktorów. Teraz – jak poinformował japoński deweloper – kontynuacja Death Stranding wkracza w fazę „dostosowywania”.