Nowy materiał ze Stellar Blade. Eve prezentuje ataki dystansowe w akcji

Kilka dni temu otrzymaliśmy pierwsze oceny Stellar Blade . Tytuł bez wątpienia zaliczył udany start, zbierając całą masę pozytywnych opinii od recenzentów. O statnio do sieci trafił również nowy materiał związany z produkcją, który prezentuje ataki dystansowe.

Ataki dystansowe w Stellar Blade na nowym materiale

W ubiegłym tygodniu zainteresowani mogli rzucić okiem na potężne umiejętności Eve w wybuchowej akcji. Tym razem natomiast możemy przyjrzeć się bliżej atakom dystansowym w Stellar Blade. Udostępniony na kanale PlayStation materiał skupia się na tym, co może zdziałać Eve w konfrontacji z przeciwnikami na odległość. Jak widzimy, protagonistka ma do dyspozycji broń dalekiego zasięgu, co może zapewnić jej przewagę w odpowiednich momentach.