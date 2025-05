Znamy wymagania sprzętowe Stellar Blade na PC. Pojawił się też oficjalny zwiastun

Stellar Blade wkrótce trafi na komputery osobiste. Do sieci trafił już oficjalny zwiastun, potwierdzający datę premiery. Dodatkowo na blogu PlayStation ukazały się szczegółowe informacje dotyczące wymagań sprzętowych.

Stellar Blade – wymagania sprzętowe na PC ujawnione. Do sieci trafił nowy zwiastun

Dla tych, którzy celują w płynną rozgrywkę w rozdzielczości 1080p przy 60 klatkach na sekundę na niskich ustawieniach graficznych, minimalne wymagania obejmują procesor Intel Core i5-7600K lub AMD Ryzen 5 1600X. Karta graficzna potrzebna do osiągnięcia tego poziomu wydajności to Nvidia GeForce GTX 1060 z 6 GB pamięci lub AMD Radeon RX 580 z 8 GB. Do tego zestawu niezbędne jest 16 GB pamięci RAM.