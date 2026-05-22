Dwa hity za darmo na Steam. Gry o łącznej wartości prawie 280 zł do zgarnięcia w prezencie

Radosław Krajewski
2026/05/22 07:00
Kto chętny na nowe darmówki od Steama?

Platforma Valve zaskoczyła swoich użytkowników dwoma nowymi prezentami. Pierwsza z nich dotyczy święta Warhammer Skulls, podczas którego co roku trafia przynajmniej jedna gra z uniwersum Games Workshop za darmo do graczy. Tym razem w ramach prezentu udostępniono docenioną strategię Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War, która została wyceniona na aż 184,99 zł. Drugim prezentem jest popularne Car Mechanic Simulator 2018, którego cena na Steam wynosi 91,99 zł. Tym samym gracze mogą podczas najnowszych darmowych ofert zaoszczędzić prawie 280 zł. Poniżej znajdziecie wszystkie szczegóły promocji.

Darmowe gry na Steam – Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War oraz Car Mechanic Simulator 2018 w prezencie

Gladius Prime był znany uczonym Imperium jako planeta o znaczeniu archeologicznym. Podczas jej kolonizacji odkryto starożytne relikty, które rzuciły światło na tajemniczą przeszłość. Ale to nie były tylko relikty. Coś się przebudziło — niewypowiedziany koszmar z pradawnych czasów — a obywatele Gladiusa znaleźli się uwięzieni w straszliwej wojnie o przetrwanie.

Gladius Prime był niegdyś planetą pokoju. Teraz jest tylko wojna.

Warhammer 40,000: Gladius – Relics of War przenosi cię do świata grozy i przemocy, oferując pierwszą turową strategię 4X osadzoną w uniwersum Warhammera. Zmierz się z wymagającą SI albo współpracuj lub rywalizuj z przyjaciółmi i nieznajomymi z całego świata – brzmi oficjalny opis.

Bestsellerowa seria wirtualnych warsztatów samochodów powraca z fotorealistyczną grafiką, zaawansowaną fizyką, 200 interaktywnymi częściami, ponad 40 samochodami do naprawy, wieloma narzędziami do wykorzystania, oraz 4 poziomami ulepszeń dla twojego serwisu! Dodatkowo, tytuł będzie oferować wsparcie dla moderów już od dnia premiery, dzięki czemu w grze będą mogły pojawiać się nowe pojazdy przygotowane przez fanów, oraz personalizowana ścieżka dźwiękowa, która umożliwi ustawianie własnego podkładu muzycznego podczas rozgrywki – czytamy w opisie gry na Steam.

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

