Dwa hity za darmo na Steam. Gry o łącznej wartości prawie 280 zł do zgarnięcia w prezencie

Platforma Valve zaskoczyła swoich użytkowników dwoma nowymi prezentami. Pierwsza z nich dotyczy święta Warhammer Skulls, podczas którego co roku trafia przynajmniej jedna gra z uniwersum Games Workshop za darmo do graczy. Tym razem w ramach prezentu udostępniono docenioną strategię Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War, która została wyceniona na aż 184,99 zł. Drugim prezentem jest popularne Car Mechanic Simulator 2018, którego cena na Steam wynosi 91,99 zł. Tym samym gracze mogą podczas najnowszych darmowych ofert zaoszczędzić prawie 280 zł. Poniżej znajdziecie wszystkie szczegóły promocji.

Gladius Prime był znany uczonym Imperium jako planeta o znaczeniu archeologicznym. Podczas jej kolonizacji odkryto starożytne relikty, które rzuciły światło na tajemniczą przeszłość. Ale to nie były tylko relikty. Coś się przebudziło — niewypowiedziany koszmar z pradawnych czasów — a obywatele Gladiusa znaleźli się uwięzieni w straszliwej wojnie o przetrwanie.

Gladius Prime był niegdyś planetą pokoju. Teraz jest tylko wojna.

Warhammer 40,000: Gladius – Relics of War przenosi cię do świata grozy i przemocy, oferując pierwszą turową strategię 4X osadzoną w uniwersum Warhammera. Zmierz się z wymagającą SI albo współpracuj lub rywalizuj z przyjaciółmi i nieznajomymi z całego świata – brzmi oficjalny opis.